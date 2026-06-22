Έξω από την πόλη Seki, στο νομό Gifu, στην Ιαπωνία, υπάρχει μια μικροσκοπική λίμνη που μοιάζει να ξέφυγε από τον καμβά του Κλοντ Μονέ. Τα χρώματα, τα νούφαρα και η απόλυτη γαλήνη του τοπίου δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι κοιτάζεις τον διάσημο πίνακα «Νούφαρα» του Γάλλου ζωγράφου.

Αυτός ο κρυμμένος θησαυρός, που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο μέσα από τα social media, αποτελεί πλέον έναν από τους πιο μαγικούς και φωτογραφικούς προορισμούς της χώρας. Η λιμνούλα, στην πραγματικότητα, δεν έχει επίσημο όνομα. Μάλιστα, οι ντόπιοι για χρόνια την αποκαλούσαν «Namonaki Ike», που στα ιαπωνικά σημαίνει «Η Λίμνη χωρίς Όνομα». Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην είσοδο ενός μικρού, ήσυχου ναού Σίντο που ονομάζεται Ναός Nemichi, ενώ αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή είναι το νερό της. Έρχεται κατευθείαν από τις πηγές των γύρω βουνών και είναι εντελώς διάφανο σαν καθαρό γυαλί.

Επειδή το νερό στερείται θρεπτικών συστατικών, δεν αναπτύσσονται μικρόβια ή άλγη που θα θολώνουν την επιφάνεια. Έτσι, στα πεντακάθαρα νερά της επιπλέουν πανέμορφα νούφαρα, ενώ ανάμεσά τους κολυμπούν νωχελικά πολύχρωμα ψάρια Κόι (ιαπωνικοί κυπρίνοι). Όταν, δε, οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πάνω στη λίμνη, το νερό αλλάζει αποχρώσεις ανάμεσα στο τυρκουάζ, το σμαραγδί και το βαθύ μπλε. Τα ψάρια μοιάζουν να αιωρούνται στον αέρα, δημιουργώντας ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.

Ιδανική επιλογή για να επισκεφτεί κανείς τη «Λίμνη Μονέ» -έτσι την αποκαλούν στα social media- είναι το καλοκαίρι και ειδικά από τα μέσα Ιουνίου έως τον Ιούλιο, καθώς ανθίζουν τα νούφαρα και το τοπίο γεμίζει ζωντανά χρώματα.

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