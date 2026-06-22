Η Μπάγια Αντωνοπούλου προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή από τον γάμο της, αποκαλύπτοντας πως φρόντισε να του κρατήσει μια συμβολική θέση δίπλα της την πιο σημαντική ημέρα της ζωής της.

Στην ανάρτησή της στο Instagram την Κυριακή 21 Ιουνίου, δημοσίευσε φωτογραφία από τις προετοιμασίες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Νίκο Κώτση τον περασμένο Φεβρουάριο. Δίπλα της διακρίνεται μια καρέκλα πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί κορνίζα με τη φωτογραφία του πατέρα της, ενώ στη λεζάντα ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι ήθελε εκείνη την ημέρα να τον νιώθει παρόντα στο πλευρό της.

«Λένε πως όταν ένας άνθρωπος φεύγει, μένει για πάντα στις αναμνήσεις μας. Εγώ πιστεύω πως κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε.

Την ημέρα του γάμου μου κράτησα μια θέση για εκείνον. Ήθελα να είναι εκεί, όπως τον ένιωθα μέσα στην καρδιά μου.

Εύχομαι να είναι περήφανος για εμένα, για τη ζωή που χτίζω και για όλα όσα έρχονται. Να μας προστατεύει από εκεί ψηλά και να μας στέλνει πάντα την αγάπη και την ευλογία του. Και σε όλους εσάς που έχετε ακόμη τον μπαμπά σας δίπλα σας, αγκαλιάστε τον λίγο πιο σφιχτά σήμερα. Πείτε του πόσο τον αγαπάτε. Γιατί η αγάπη ενός πατέρα είναι ένα δώρο που μας συνοδεύει για πάντα.

Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Και σε εκείνους που λείπουν από τη γη, αλλά ζουν αιώνια στις καρδιές μας.

Ρενέ μου, σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο υπέροχος πατέρας».