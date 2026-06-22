Μία ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο. Ένας άνδρας 65 ετών έφυγε από τη ζωή μόλις 33 ημέρες μετά την απώλεια της συζύγου του.

Ο συνταξιούχος φοροτεχνικός, όπως επισημαίνει το gegonota.news άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή χθες Κυριακή, 21/6 λίγες ώρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο της συζύγου του που ήταν συνταξιούχος της ΔΕΥΑΜΒ και πέθανε στις 19 Μαΐου, μετά από μάχη με τη λευχαιμία, σε ηλικία 61 ετών.

Το μνημόσυνο τελέστηκε χθες το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου και το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 68χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και κατέληξε, ακολουθώντας την αγαπημένη του σύζυγο στον θάνατο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στη «Φλόγα».