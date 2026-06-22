Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά. Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 88:

Ο Άγης ζητάει συγγνώμη απ’ όλους όσους πλήγωσε. Η Βάνα ανησυχεί ότι η Μάγια θα τον συγχωρέσει και θα θέλει να ξαναγυρίσει κοντά του από τις τύψεις της, ενώ μαζί με τον Μάρκο ευχαριστούν τη Μαρίνα για τη στάση που κράτησε.

Δύο εβδομάδες μετά, ο Άγης έχει ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και προσπαθεί να διαχειριστεί τον θυμό του Κωστή που, αντί να ηρεμήσει, έχει γίνει επιθετικός με όλους και κυρίως με τον πατέρα του. Βλέποντας την επιθετικότητα που βγάζει ο Κωστής στο σχολείο, ο Χριστόφορος καταλαβαίνει από τις συζητήσεις τους ότι κάτι δεν πάει καλά και αποφασίζει να μιλήσει στη Βάνα.

Όταν ο Κωστής του στέλνει μήνυμα ότι το έσκασε από το σπίτι, ο Χριστόφορος κι η Βάνα ειδοποιούν τη Μαρίνα…

Δείτε το trailer: