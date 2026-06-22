Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ.

«Ο Κιρ προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα. Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας», δήλωσε ο Μπέρναμ.

Το μόνο άλλο στέλεχος των Εργατικών που είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του, ο Γουές Στρίτινγκ, του προσέφερε την υποστήριξή του. «Μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω πως όλοι θα υποστηρίξουν επίσης τον Άντι», έγραψε σε επιστολή του, την οποία ανήρτησε στο X.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο από την κυβέρνηση Στάρμερ, είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την πρωθυπουργία.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν από τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Πώς λειτουργεί μια αναμέτρηση για την ηγεσία;

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Ποιος αποφασίζει για τον νικητή;

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Πόσο θα διαρκέσει αυτό;

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος;

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.

Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγη στο βρετανικό κοινοβούλιο ως βουλευτής των Εργατικών, σε μια εκλογική περιφέρεια του Λανκασάιρ, και έχει τέτοια δυναμική που μπορεί να αμφισβητήσει τον Σερ Κιρ Στάρμερ για την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ. Η πορεία του ως Εργατικού δημάρχου αυτής της σημαντικής πόλης αποτέλεσε πηγή αισιοδοξίας για πολλούς υποστηρικτές του κόμματος κατά τη διάρκεια των ετών της Συντηρητικής διακυβέρνησης, αλλά και στη διάρκεια της μάλλον άχρωμης ηγεσίας του Στάρμερ, ο οποίος του απέτρεψε τη συμμετοχή σε αναπληρωματική εκλογή τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η κακή επίδοση των Εργατικών στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας τον Μάιο, καθώς και στη Σκωτία και την Ουαλία, προκάλεσε κρίση ηγεσίας.

Ο Μπέρναμ θεωρεί ότι ο τρόπος για να ηττηθεί το Reform δεν είναι η αντιγραφή των πολιτικών και της ρητορικής του, όπως επιχείρησε ο Στάρμερ με την αμφιλεγόμενη ομιλία του «Νησί των Ξένων» το 2025. Πιστεύει ότι η παροχή αποτελεσματικών τοπικών υπηρεσιών, που βελτιώνουν άμεσα τη ζωή των πολιτών, θα είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση των Εργατικών.

Για τον λόγο αυτό, η εμπειρία του από την ενοποίηση του συστήματος μεταφορών του Μάντσεστερ θεωρείται πρότυπο για το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Παρότι η διοίκηση μιας πόλης όπως το Μάντσεστερ – ακόμη και με δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες – είναι αναμφίβολα ευκολότερη από τη διακυβέρνηση ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μετά την εκλογική ήττα των Εργατικών το 2010, ο Μπέρναμ διεκδίκησε για πρώτη φορά την ηγεσία του κόμματος, αλλά ηττήθηκε από τον Εντ Μίλιμπαντ. Πέντε χρόνια αργότερα επιχείρησε ξανά να φτάσει στην κορυφή, αυτή τη φορά όμως ηττήθηκε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν.