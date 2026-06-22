Κύμα αντιδράσεων κατά της έχει προκαλέσει η ασυνείδητη οδηγός που πάτησε και εγκατέλειψε αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη, στις 18 Ιουνίου, στην περιοχή Σταθμός. Το γκρι αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να παρασύρει τον ζώο που στεκόταν στον δρόμο.

Η γυναίκα που πάτησε τον σκύλο είναι κάτοικος της περιοχής και εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε όταν το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα και υποβλήθηκε σχετική καταγγελία.

Υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το ζώο

Αν και αρχικά η γυναίκα αρνούνταν την εμπλοκή της, στη συνέχεια φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο, ισχυριζόμενη ότι θεώρησε πως αυτό είχε απομακρυνθεί από το οδόστρωμα όταν ξεκίνησε το όχημά της.

Ωστόσο, οι αρχές φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό καθώς και μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες επιβαρύνουν τη θέση της.

Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών, ενώ παράλληλα προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου που μπορεί να κυμανθεί από 30.000 έως 50.000 ευρώ.