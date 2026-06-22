Μια νέα σελίδα ανοίγει από σήμερα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας και της αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών, καθώς εγκαινιάζεται στο Πεντάγωνο, στη Λεωφόρο Μεσογείων, το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας, μια υποδομή που φιλοδοξεί να αποτελέσει το επιχειρησιακό κέντρο της χώρας στο πεδίο του κυβερνοχώρου.

Τα εγκαίνια του νέου συγκροτήματος πραγματοποιούνται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, οι οποίοι αναμένεται να αναδείξουν τη στρατηγική σημασία ενός έργου που θεωρείται κομβικό για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων.

Το κτήριο, το οποίο αποτελεί δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου εντός του στρατοπέδου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα στεγάσει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη βιοκλιματική εγκατάσταση συνολικής επιφάνειας περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων, η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής με ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων κυβερνοάμυνας του 21ου αιώνα.

Η λειτουργία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κυβερνοχώρος εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών. Κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και η ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν δημιουργήσει ένα εντελώς νέο περιβάλλον ασφαλείας, στο οποίο η προστασία των ψηφιακών δικτύων αποκτά πλέον σημασία αντίστοιχη με εκείνη της προστασίας των συνόρων.

Όπως μαθαίνουμε, στο νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας θα στεγαστεί η «Μονάδα 1864», η οποία αποτελεί το πρώτο σκέλος ενός ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ για τη δημιουργία ενός ισχυρού τεχνολογικού πλέγματος αποτροπής. Μαζί με τη «Μονάδα 1821» και τη «Μονάδα 1912» θα συγκροτούν ένα ενιαίο επιχειρησιακό σχήμα, το οποίο στρατιωτικές πηγές περιγράφουν ως το νέο ψηφιακό δόγμα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νέο «τεχνολογικό τρίγωνο» του ΓΕΕΘΑ

Η «Μονάδα 1864» θα έχει ως βασική αποστολή τις επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο και την αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στελέχη με εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, τον προγραμματισμό και την ανάλυση δεδομένων θα είναι επιφορτισμένα με την προστασία στρατιωτικών δικτύων, την ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων και την ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέπουν την ταχύτερη αναγνώριση και αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών. Παράλληλα, η μονάδα θα αναπτύσσει δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία τεράστιων όγκων πληροφοριών, τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την υποστήριξη της στρατιωτικής ηγεσίας στη λήψη αποφάσεων. Είναι αυτονόητο πως σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία παράγεται με εκθετικούς ρυθμούς, η δυνατότητα γρήγορης ανάλυσης δεδομένων θεωρείται κρίσιμο επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Η δεύτερη συνιστώσα του νέου σχήματος είναι η «Μονάδα 1821», η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών πληροφοριών. Αποστολή της θα είναι η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση ηλεκτρονικών σημάτων και δεδομένων που προέρχονται από διάφορες πηγές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μονάδα που θα λειτουργεί ως «αισθητήρας» των Ενόπλων Δυνάμεων, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για την επιχειρησιακή εικόνα, τις κινήσεις ενδιαφέροντος και τις πιθανές απειλές. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία θεωρείται ισότιμος παράγοντας ισχύος με τα οπλικά συστήματα, ο ρόλος της συγκεκριμένης μονάδας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Τον τρίτο πυλώνα θα αποτελεί η «Μονάδα 1912», η οποία θα επικεντρώνεται στις διαστημικές εφαρμογές και στη γεωχωρική ανάλυση δεδομένων. Μέσω της αξιοποίησης δορυφορικών εικόνων, συστημάτων τηλεπισκόπησης και σύγχρονων τεχνολογιών χαρτογράφησης, θα παρέχει πολύτιμα στοιχεία για την παρακολούθηση περιοχών ενδιαφέροντος και την υποστήριξη επιχειρησιακών σχεδιασμών. Η λειτουργία της συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη εθνικών δορυφορικών δυνατοτήτων, αλλά και με τα προγράμματα ελληνικών μικροδορυφόρων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο για στρατιωτικές ανάγκες αλλά και για την πολιτική προστασία, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Στελέχωση από νέους επιστήμονες

Κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα θα διαδραματίσουν νέοι επιστήμονες με υψηλή εξειδίκευση στην πληροφορική, την κυβερνοασφάλεια, τα δίκτυα και την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αρκετοί από αυτούς θα επιλέγονται αμέσως μετά την κατάταξή τους για να υπηρετήσουν στις νέες μονάδες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης «ψηφιακής φρουράς» των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αποστολές τους, ωστόσο, δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά στη στρατιωτική διάσταση. Σε περίπτωση μεγάλης κυβερνοεπίθεσης, οι δυνατότητες των μονάδων θα μπορούν να αξιοποιηθούν και για την υποστήριξη κρίσιμων κρατικών υπηρεσιών, δημόσιων φορέων και βασικών υποδομών της χώρας.

Η σημασία τέτοιων δομών έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου οι κυβερνοεπιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν ως προπομπός των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ενεργειακά δίκτυα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα βρέθηκαν στο στόχαστρο, αναδεικνύοντας ότι ο κυβερνοπόλεμος αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύγχρονης σύγκρουσης. Υπό αυτό το πρίσμα, το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας του Πενταγώνου συνιστά την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εθνικού μηχανισμού ψηφιακής άμυνας, ο οποίος θα έχει ως αποστολή όχι μόνο την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κράτους σε περίπτωση μιας μεγάλης κυβερνοκρίσης.