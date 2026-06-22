Μια καλοκαιρινή απόδραση έκανε η Κάιλι Τζένερ, εντυπωσιάζοντας για ακόμη μία φορά με τις εμφανίσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης πάνω σε πολυτελές σκάφος, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με μαύρο αθλητικό σετ, αποτελούμενο από κοντό τοπάκι με λεπτές τιράντες και μίνι σορτς, ενώ σε άλλη φωτογραφία φορά κοντό τοπάκι με πιο φαρδιές τιράντες, μακρύ κολάν καμπάνα και crop ζακέτα. Στο φόντο διακρίνονται όργανα γυμναστικής, δείχνοντας πως δεν αφήνει την άσκηση ούτε στις διακοπές.

Η ίδια εμφανίζεται μαυρισμένη και λαμπερή απολαμβάνοντας τις στιγμές ξεκούρασης σε πολυτελές γιοτ, με την ανάρτησή της να συγκεντρώνει για ακόμη μία φορά εκατομμύρια likes και σχόλια.