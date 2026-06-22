Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για διασπορά ψευδών ειδήσεων αναμένεται να καθίσει ο γνωστός συνδικαλιστής αστυνομικός και τηλεοπτικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας. Η δικαστική αυτή περιπέτεια έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα μιας σφοδρής σύγκρουσης με τους συναδέλφους του αστυνομικούς στην Κρήτη, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα σε δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τους χειρισμούς της Ασφάλειας Χανίων στην πολύκροτη υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.



Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο κ. Μπαλάσκας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, εξαπέλυσε βαριές κουβέντες κατά των αξιωματικών που χειρίζονταν τις έρευνες. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε ως πρωτοφανή γκάφα το γεγονός ότι οι Αρχές άφησαν ελεύθερο τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος νοίκιαζε το σπίτι της άτυχης γυναίκας. Κατά την εκδοχή του αναλυτή, η κίνηση αυτή επέτρεψε στον ύποπτο να εξαφανιστεί για σχεδόν μιάμιση μέρα. Μάλιστα, ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, ήταν έξαλλος με τους υφισταμένους του και τους είχε επιπλήξει αυστηρά για αυτή την απόφαση.

«Υπάρχουν νεύρα, και τα νεύρα είναι δικαιολογημένα. Γιατί ο Κανέλλος, ο στρατηγός, άστραψε και βρόντηξε και δίκιο είχε. ΓΚΑΦΑ. Τους είπε “Υπάρχει και η άτυπη παρακολούθηση. Αφού αυτόν είχαμε και αυτόν υποπτευόμασταν. Κάντε τη λεγόμενη άτυπη παρακολούθηση να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού είναι. Ξέρουμε ότι νομικά εκείνη την στιγμή δεν μπορούμε να την κρατήσουμε για κάτι. Κάντε κάτι να ξέρουμε πού στο διάβολο είναι”» είχε πει ο κ. Μπαλάσκας σε σχόλιο του στην εκπομπή Live News.



Η απάντηση όμως από την ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη ήταν άμεση και καταλυτική, αποδομώντας πλήρως τους ισχυρισμούς του. Όπως αποδείχθηκε, η προσωρινή απελευθέρωση του δράστη δεν ήταν λάθος, αλλά ένα εξαιρετικά μελετημένο και στρατηγικό σχέδιο των έμπειρων αστυνομικών. Στόχος τους ήταν να δώσουν σκόπιμα χρόνο και χώρο στον ύποπτο, ώστε να νιώσει ασφαλής, να κάνει το μοιραίο λάθος και να αποκαλυφθεί, πράγμα που τελικά συνέβη, οδηγώντας στην εξιχνίαση.



Μετά την επιτυχία της επιχείρησης, οι θιγόμενοι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων κατέθεσαν μήνυση εναντίον του. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια επίσημης συνέντευξης Τύπου, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί στηρίχθηκε απόλυτα. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Γιώργος Δούκης, συνεχάρη δημόσια την ομάδα για την επιτυχία της, ενώ ο Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση που απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς, σύμφωνα με το σάιτ Parakritika.gr



Πλέον, ο Σταύρος Μπαλάσκας καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης για όσα υποστήριξε στον τηλεοπτικό αέρα.