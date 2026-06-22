Τα τελευταία βήματα της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, το σήμα του κινητού της, τα “καρέ” από τις κάμερες γειτόνων αλλά και οι κινήσεις του 43χρονου δράστη πριν και μετά τη σοκαριστική δολοφονία της γυναίκας, βρίσκονταν όλο το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών, με τους υπαλλήλους της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων να βάζουν «τάξη» στο χρονικό του εγκλήματος, φτάνοντας στα ίχνη του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, ένοικο της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Του ανταποκριτή μας στην Κρήτη στο flashnews

Από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση της 45χρονης, οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό της, ιχνηλατώντας τις τελευταίες της κινήσεις.

Στις ημέρες που προηγήθηκαν της αποκάλυψης του σώματος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη αλλά και της ομολογίας του 43χρονου, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης είχαν, αρχικά, αναζητήσει την 45χρονη σε ακτοπλοΐκά και αεροπορικά δρομολόγια, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν είχε φύγει εκτός Κρήτης. Γρήγορα, ωστόσο, έγινε αντιληπτό στις αρχές ότι δεν εκδόθηκε κανένα εισιτήριο από την ίδια, με τις έρευνες, πλέον, να εστιάζουν σε πρόσωπα του στενού της κύκλου, για απαντήσεις.

Παράλληλα, στην εξέλιξη των ερευνών συνέβαλε και το σήμα του κινητού της τηλεφώνου, που γρήγορα “μαρτύρησε” το τελευταίο σημείο στο οποίο είχε μεταβεί η 45χρονη, προτού χαθούν τα ίχνη της.

Το γεγονός ότι η εξαφάνιση δηλώθηκε 8/06, ενώ τα ίχνη της στην πραγματικότητα είχαν χαθεί από τις 30/5, πρόσθεσε ακόμη έναν βαθμό δυσκολίας στο έργο των αρχών.

Όπως εξήγησε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, «οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου δέκα ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανεύρεση και διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, δόθηκε από τις αρχές ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέταση μαρτύρων, απόφαση που αποδείχθηκε εξαιρετικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αφού ένας άνθρωπος μεταξύ των εξεταζόμενων, έλαμψε δια της… κατάθεσής του.

Ανακολουθίες, αντιφάσεις και το «έτοιμο σενάριο» που «έκαψε» τον δράστη

Από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν, ο 43χρονος Σκοπιανός γρήγορα τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, αφού, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου «άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς του, ενώ είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της».

Με βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες, αντικρουόμενες καταθέσεις και επαναλαμβανόμενες εξετάσεις του 43χρονου, οι αστυνομία γρήγορα αντιλήφθηκε ότι οι καταθέσεις του παρουσιάζουν ισχυρές ενδείξεις ψεύδους αλλά και ένα προετοιμασμένο σενάριο που εύκολα διαψεύστηκε από τα ευρήματα, βάζοντάς τον στην κορυφή των υπόπτων.

Ο 43χρονος, μάλιστα, προσπάθησε -ανεπιτυχώς- να αποπροσανατολίσει της αρχές, μιλώντας ενίοτε για προσωπικές διαφορές που είχε το θύμα με τον αδερφό της, σε μία προσπάθεια να αποδώσει σε εκείνον το έγκλημα ή κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη ληστεία που πήγε… στραβά. Από τις αρχές, αναζητούνται οι τελευταίες τραπεζικές κινήσεις της γυναίκας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η τελευταία ανάληψη να έγινε από τον δράστη, σε μία προσπάθεια να ενισχύσει το σενάριο της ληστείας.

Ο ίδιος, μάλιστα, σε μία από τις καταθέσεις του, έφερε στο προσκήνιο και έναν ακόμη άνδρα, τον οποίο παρουσίασε ως συνεργό του, την ύπαρξη του οποίου οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει.

Το υλικό από τις κάμερες που απαθανάτισε το τελευταίο δρομολόγιο της 45χρονης

Μπορεί ο 43χρονος να επιχείρησε να σβήσει οποιοδήποτε στοιχείο θα αποδείκνυε την ενοχή του, όπως φάνηκε αργότερα για το βιντεοληπτικό υλικό που διέγραψε, ωστόσο οι κάμερες από δρόμους και γειτονικά κτήρια, ήταν αρκετές για να καραγράψουν την ξεκάθαρη πορεία της 45χρονης, διαδρομή που τελικά απεδείχθη ότι ήταν η τελευταία της.

Η γυναίκα, απαθανατίζεται να φεύγει από γειτονικό σπίτι στον Βαρύπετρο και να κατευθύνεται, στις 16:20, προς το σπίτι που ενοικίαζε από την ίδια ο 43χρονος. Η κάμερα αποτυπώνει τη στιγμή που μπαίνει στην οικία η γυναίκα, χωρίς να την απαθανατίζει ποτέ ξανά.

Οι αρχές, προσπαθώντας να καλύψουν κάθε πιθανό σενάριο, προσπάθησαν να απορρίψουν οποιαδήποτε άλλη αποχώρηση της γυναίκας, από σημείο το οπολιο ίσως δεν καλύπτεται βιντεοληπτικά, κάτι που κατόρθωσαν λίγο αργότερα. Λίγη ώρα αργότερα, οι ίδιες κάμερες δείχνουν τον 43χρονο να φεύγει με όχημα από το σπίτι, κίνηση που κατά την κατάθεσή του, είχε επανειλημμένα αρνηθεί.

Σε εκείνο το όχημα, μάλιστα, βρέθηκαν αργότερα ίχνη αίματος της Λεβεντάκη και εξακριβώθηκε ότι – σε μεταγενέστερο χρόνο- χρησιμοποιήθηκε ως όχημα μεταφοράς της σορού.

«Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην οικία του την ημέρα της εξαφάνισής της και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αστυνομικός Διευθυντής, κ Νικολάου.

Οι έρευνες στο σπίτι του 43χρονου και το αίμα στη σκούπα που χρησιμοποίησε για να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος

Καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η 45χρονη, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποιήθηκε εξονυχιστική έρευνα τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο καθ’ ομολογίαν δράστης. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.

Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις.

Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Την ίδια στιγμή, τα σημεία στα οποία βρέθηκαν κηλίδες αίματος, ήταν ενδεικτικά των κινήσεων του δράστη αμέσως μετά τη δολοφονία. Κηλίδες πάνω στο κοντάρι της σκούπας “έδειξαν” στις αρχές ότι ο 43χρονος καθάρισε καλά τον χώρο, ξεχνώντας ωστόσο να καθαρίσει τα χέρια του ή το κοντάρι.

Η ομολογία του δράστη και η ανεύρεση του άψυχου σώματος της 45χρονης, ανάμεσα σε σακούλες, δεμένη και χτυπημένη

Οι αρχές, μετά τα αδειάσειστα ευρήματά τους, έχουν “στριμώξει” τον 43χρονο στη γωνία. Η κατάθεση της συζύγου του, οι έρευνες σε χώρο όπου εργαζόταν -και τελικά είχε κρύψει τη σορό- τον οποίο είχε χαρτογραφήσει η αστυνομία αλλά και η σύλληψή του για ναρκωτικά, λίγες ημέρες νωρίτερα, σε συνδυασμό με τις επίμονες συμπληρωμετικές καταθέσεις που ζητούσαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι, λειτούργησαν ως μοχλοί πίεσης και έκαμψαν, τελικά, τον 43χρονο, ο οποίος προχώρησε στην ομολογία του εγκλήματος. Τα όσα είπε στους αστυνομικούς, ήταν απολύτως συμβατά με τα αστυνομικά και ιατροδικαστικά ευρήματα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη γυναίκα. Οι αστυνομικές έρευνες, ήδη από τη χαρτογράφηση των περιοχών όπου ήταν γνώριμες στον δράστη, είχε ξεκινήσει έρευνες στο οικόπεδο, ωστόσο η ομολογία του, έδωσε στους υπαλλήλους την ακριβή τοποθεσία της 45χρονης, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή του Βατόλακκου Χανίων.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σορός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Η γυναίκα βρέθηκε με φέρει κολλητική ταινία γύρω από το στόμα της, η οποία τοποθετήθηκε από τον δράστη, όσο η ίδια βρισκόταν εν ζωή, ενώ τα πλαστικά tire – wrap που βρέθηκαν στα άκρα της, τοποθετήθηκαν εκεί μετά τον θάνατό της, στην προσπάθείιά του να μεταφέρει το σώμα της.

Όσον αφορά το όπλο του εγκλήματος, ο δράστης έχει παραδεχθεί ότι κατάφερε στη γυναίκα δύο μαχαιριές στον θώρακα ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε κούτσουρο, χτυπώντας τη στο κεφάλι καθώς και ένα μπουκάλι.

Τα τρία αντικείμενα, στη συνέχεια πετάχτηκαν από τον δράστη, μαζί με το κινητό της γυναίκας και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, δεν προκύπτουν στοιχεία προμελέτης, βάσει των κινήσεων του άνδρα μετά το έγκλημα.

Σε βάρος του φερόμενου δράστη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στην περιοχή Φουρνέ Χανίων, και έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, ενώ, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με μικρότερα αδικήματα.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι η εξιχνίαση ήταν αποτέλεσμα μιας πολυήμερης, μεθοδικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης έρευνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπομονή και επιμονή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό και εγκληματολογικό μέσο.

Η οργανωμένη αστυνομική έρευνα, η αξιοποίηση της επιστήμης και η συνεργασία εξειδικευμένων υπηρεσιών οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση.

Χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξανόλοι οι συνάδελφοι τόσο εδώ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων όσο και στις Υπηρεσίες με τις οποίες αναπτύξαμε συνεργασία, καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις, να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να οδηγήσουμε τον δράστη ενώπιον της Δικαιοσύνης» ανέφερε, τέλος ο κ. Νικολάου, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναφέροντας:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου και να απευθύνω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, καθώς και στον Διοικητή και τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και υπομονή, εξιχνίασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία, όπως τελικά αποδείχθηκε, αποτελούσε εγκληματική πράξη.Ο επαγγελματισμός τους, η μακρά αστυνομική εμπειρία, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Το μήνυμα είναι σαφές: κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα. Κανένας δράστης δεν μπορεί να σταθεί πάνω από τον νόμο και τη δικαιοσύνη.

Οι πολίτες των Χανίων και όλης της Κρήτης, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να εμπιστεύονται την Ελληνική Αστυνομία. Η προσπάθεια αυτή το αποδεικνύει έμπρακτα, και θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στο καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία».