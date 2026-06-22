Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γεμάτος χαρά και ικανοποίησε μίλησε από καρδιάς στην παρουσίαση για την επιστροφή του στον Παναθηναίκό.

Ημέρα Ομπράντοβιτς και η σημερινή στον Παναθηναϊκό με τον Σέρβο τεχνικό να βιώνει την αποθέωση και την αγάπη του κόσμου και μετά να μιλά στη συνέντευξη Τύπου. Ειδικότερα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε για:

Το πρώτου σχόλιο: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τη διοίκηση για την ευκαιρία να βρίσκομαι ξανά εδώ. Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τον Παναθηναϊκό.

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι ξανά εδώ».

Το εάν μεγάλωσε και ο δικός του μύθος μαζί με τον Παναθηναϊκό και το αν έχει έξτρα κίνητρο που θα καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο ανακαινισμένο του γήπεδο: «Χρόνια Πολλά στον πρόεδρο, το ξέχασα (γέλια). Είμαι όμως φορτισμένος συναισθηματικά σήμερα. Πιστεύω πως στη ζωή όλων το κίνητρο είναι κλειδί.

Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό το γήπεδο ανακαινίστηκε και είναι κάτι ξεχωριστό, χάρις στον Δημήτρη. Μέσα μου υπάρχει φωτιά να συνεχίσω να είμαι προπονητής. Ήταν εύκολο να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος.

Ποτέ δεν έχασα επαφή με αυτή την οικογένεια και αυτούς τους ανθρώπους. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να δείξω σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγάπη υπάρχει. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε στο παρόν και να κοιτάζουμε το μέλλον. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φτιάξουμε, να καταλάβουμε τον κόσμο που είναι από πίσω μας και να δώσουμε όλοι μας ό,τι έχουμε μέσα μας».

Το πότε ωρίμασε μέσα του η σκέψη επιστροφής: «Αυτές τις μέρες. Άφησα την Παρτίζαν το Νοέμβριο και είχα πει ότι θα μιλήσω τον Ιούνιο για το μέλλον μου. Συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες με τον πρόεδρο.

Πιστεύω πως ήταν σημαντικό να σεβαστώ τον εαυτό μου, για το πώς θα το κάνω. Να μιλήσω με… μένα. Σκέφτηκα κάποια πράγματα όλο αυτό το διάστημα, συναντηθήκαμε, είχαμε μια πολύ ευθεία συζήτηση και εδώ είμαστε. Τα απλά πράγματα είναι απλά πράγματα».

Τους Σλούκα και Λεσόρ: «Μίλησα χθες με τον Σλούκα. Μετά την ανακοίνωση ήταν στη Χαλκιδική. Θα συναντήσω όλους τους παίκτες. Με τον Σλούκα που τον ξέρω πολύ καλά θα είναι εύκολο. Με τον Ματίας δεν μίλησα, αλλά είμαι μόνο μια μέρα εδώ. Θέλω λίγο χρόνο».

Τις συγκρίσεις σε σχέση με την προηγούμενή του θητεία: «Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει συγκρίσεις.

Όμως, όπως είπα, το παρελθόν είναι καλό, αλλά πρέπει να ζούμε στο σήμερα και το αύριο. Όσα πετύχαμε, ήρθαν επειδή δουλέψαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Το τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι πως θα σκέφτομαι αυτή την ομάδα και τον σύλλογο που μου αρέσει.

Μπορεί πριν 20 μέρες η πρώτη μου επαφή με το μπάσκετ μετά από καιρό να ήταν η προπόνηση στο καμπ του Ντατόμε. Ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα. Η επαφή με το γήπεδο με κάνει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Τώρα είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου με τους παίκτες και όσους δουλεύουν στο κλαμπ. Υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, αλλά όλοι είναι φίλοι. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα».

Την πιθανή επιστροφή Διαμαντίδη ή του Μπατίστ: «Ξέρω τις φήμες: είναι μέρος της ζωής με όλα τα ΜΜΕ και τα social media. Όλοι έχουν γνώμη. Τι να κάνω;

Να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω ότι αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα; Δεν είναι έτσι η ζωή μου. Αντιμετωπίζω σοβαρά τη δουλειά μου. Όταν αποφασίσω ποιος θα είναι στο σταφ, πρώτα θα μιλήσω με τον πρόεδρο, τα άλλα στελέχη της διοίκησης και θα το μάθετε. Θα είμαι πάντα ανοιχτός. Δεν θα είναι μυστικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ονόματα ή κάτι γι’ αυτό. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε».

Την πορεία του πριν και την επιστροφή του: «Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν χαρούμενος εκεί. Ποτέ δεν έβαζα στόχο για να κοιτάξω το μέλλον. Το Νοέμβριο πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγω. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα για το μπάσκετ για μια μεγάλη περίοδο.

Εκείνος μπορούσε να μιλήσει. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσω για την ιστορία του Παναθηναϊκού και τι σημαίνει. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για το παρελθόν και πώς είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα. Εγώ πάντα θα σέβομαι κάθε αντίπαλο. Εμείς πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας, πάντα με σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, κάθε ομάδα, κάθε πρόσωπο. Όταν εστιάζεις στον εαυτό σου έχεις καλές πιθανότητες να φτάσεις εκεί που θες».

Την υποδοχή που είχε και το πώς ένιωσε: «Ευτυχής, πώς να αισθανθώ; Δεν περίμενα να έρθει τόσος κόσμος. Περίμενα να κάνουμε μια συνέντευξη Τύπου. Ο κόσμος μου δείχνει την αγάπη του όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και όταν ερχόμουν ως αντίπαλος. Τώρα είμαι ξανά εδώ. Δεν έχω κάτι διαφορετικό να πω. Είμαι έτοιμος για δουλειά με τους ανθρώπους που είναι εδώ. (στα ελληνικά): Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος;».

Το πώς ένιωσε ακούγοντας τον Γιαννακόπουλο να λέει πως η επιστροφή του είναι πιο μεγάλη και από ευρωπαϊκό τίτλο: «Τον ευχαριστώ για τα λόγια του, αλλά ο σύλλογος αυτός είναι τόσο μεγάλος και οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του, αλλά πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα κιόλας τη δουλειά. Εκεί κρίνονται όλα.

Πόσο σοβαροί θα είμαστε, πόσο ειλικρινείς μεταξύ μας και πώς θα πείσουμε τους παίκτες πως είναι οι πιο σημαντικοί από μας και πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος θα θέλει να βλέπει μια ομάδα που θα παλεύει πάντα. Οι κακές μέρες θα υπάρχουν αλλά πρέπει να δίνουμε τα πάντα. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό το κλαμπ θέλει να είναι πάντα στην κορυφή: δεν έχω καμία αμφιβολία».