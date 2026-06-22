Παράνοια στο Telekom Center Athens για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής, επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Ομπράντοβιτς όταν έκανε την είσοδό του στο Telekom Center, αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται στις κερκίδες και ανταπέδωσε την αγάπη και το χειροκρότημα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προλόγισε την συνέντευξη Τύπου για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιαννακόπουλος, όπως αναμενόταν βρέθηκε στο πλευρό του Ομπράντοβιτς, ο οποίος πριν την παρουσίασή του για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό αποθεώθηκε από τον κόσμο στο T-Center. Στην πρώτη του τοποθέτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε σχετικά: «Το 2024 είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε τον Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και κάποιοι μπορεί να αμφέβαλλαν. Κατακτήσαμε την EuroLeague, φέραμε το Final Four στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και τώρα έρχεται η στιγμή να κλείσει ο κύκλος με τον πιο ιδανικό τρόπο.

Επιστρέφει ο κορυφαίος των κορυφαίων. Η αγάπη μας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Σήμερα ο Ζέλικο επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Στην οικογένειά του. Κόουτς, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Καλώς ήρθες σπίτι σου».

Σε ερώτηση προς τον Γιαννακόπουλου για το αν είναι από τα καλύτερα δώρα που έχει λάβει, με δεδομένο ότι σήμερα Δευτέρα έχει γενέθλια ο ίδιος είπε: «Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει με γενέθλια. Όπως είπα και στον ίδιο, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα και στα πρόσωπα του κόσμου, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια ούτε τίποτα.

Είναι για μένα μεγαλύτερο και από Ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού».