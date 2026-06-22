Πρόβλημα για την σέντρα στον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ εξαιτίας της κακοκαιρίας που προβλέπεται στη Φιλαδέλφεια την ημέρα της αναμέτρησης (Τρίτη 23 Ιουνίου).

Γαλλία και Ιράκ αναμετρώνται (στις 12 τα ξημερώματα) την Τρίτη 23 Ιουνίου στη Φιλαδέλφεια και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του γαλλικού «RMC» η έναρξη στον αγώνα αυτόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα μπορούσε να καθυστερήσει για πάνω από μισή ώρα. Και αυτό διότι συμφώνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται σφοδρές καταιγίδες στην Φιλαδέλφεια, περιοχή στην οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Το τουρνουά έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας που απαιτεί υποχρεωτική παύση σε αγώνα σε περίπτωση κεραυνού κοντά στο στάδιο. Εάν δηλαδή καταγραφεί κεραυνός σε ακτίνα περίπου 13 χιλιομέτρων από το γήπεδο, ο αγώνας οφείλει να διακοπεί για τουλάχιστον 30 λεπτά. Εάν χτυπήσει ξανά κεραηνός η αναμέτρηση θα σταματήσει για άλλα 30 λεπτά.