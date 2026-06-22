Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, είχε σήμερα τη χαρά και την τιμή να απονείμει στον Σταύρο Ξαρχάκο τα αφιερωματικά γραμματόσημα των ΕΛΤΑ, στα οποία αποτυπώθηκε η μορφή του σπουδαίου δημιουργού που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο μουσικό στερέωμα της χώρας.

«Για τους μεγάλους και σημαντικούς ανθρώπους τα πολλά λόγια είναι φτώχεια», σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής, απονέμοντας τα τιμητικά γραμματόσημα στον συνθέτη, μαέστρο και ενορχηστρωτή, που οι μουσικές του δημιουργίες “έχουν νικήσει” τον χρόνο, έχουν συγκινήσει και ενώσει γενιές, αλλά και συνεχίζουν να συγκινούν και να ενώνουν με τρόπο μοναδικό.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία της οικογένειάς του – της συζύγου του, γνωστής ερμηνεύτριας Ηρώς Σαΐα και των παιδιών του – καθώς και στενών συνεργατών του, παρέλαβε με συγκίνηση τα γραμματόσημα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι τώρα έχω λάβει πάρα πολλές επιστολές, άλλες καλές, άλλες άσχημες, άλλες με εκπλήξεις. Αλλά ότι θα γινόμουν γραμματόσημο δεν το περίμενα…

Ένα γραμματόσημο που κουβαλά όμως έναν προορισμό. Έναν προορισμό με μνήμες, συναισθήματα και ιδέες. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω ότι παρά το μικρό δέμας έχω κι εγώ τον δικό μου προορισμό τον οποίο, σε όλη τη διαδρομή μου μέχρι σήμερα, προσπαθώ να τον προφυλάξω από Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, αγαπητέ Νικήτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κ. πρόεδρε, γι’ αυτή την εξαιρετική τιμή που μου κάνετε».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ, Δανιήλ Μπερναδούτ, παρουσιάζοντας τα αφιερωματικά γραμματόσημα, επεσήμανε πως «η έκδοση ενός γραμματοσήμου αποτελεί πάντοτε μια πράξη δημόσιας αναγνώρισης. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο η Πολιτεία και η Κοινωνία τιμούν πρόσωπα που με το έργο, την πορεία και την προσφορά τους άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας. Είναι ένας διακριτικός αλλά διαχρονικός τρόπος να πούμε ότι η προσφορά ορισμένων ανθρώπων ξεπερνά τα όρια της εποχής τους και αποκτά μόνιμη θέση στην ιστορία του τόπου».

Όπως υπογράμμισε απευθυνόμενος στον Σταύρο Ξαρχάκο, «το σημερινό γραμματόσημο αφιερώνεται στον μουσικό, στον συνθέτη, στον ενορχηστρωτή, στον μαέστρο Σταύρο Ξαρχάκο, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην τέχνη και το έργο σας, αλλά και ως μία έμπρακτη αναγνώριση της θέσης που κατέχετε στην πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας αλλά και στις ψυχές μας».

Στην παρουσίαση και απονομή των αφιερωματικών γραμματοσήμων, παρόντες ήταν επίσης ο Γ΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, και ο γενικός γραμματέας του Κοινοβουλίου, Βασίλειος Μπαγιώκος.