Την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, του πρώην γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη και των δύο συγκατηγορουμένων τους, κομματικών στελεχών, για την υπόθεση της διαρροής e-mail αποδήμων, λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, καταδίκασε την πρώην ευρωβουλευτή και τον πρώην γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών καθώς κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία (2-1) με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να αθωωθεί για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών αφού κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) μειοψηφούντος της προέδρου για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο απάλλαξε τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα Αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομηλά και τον τότε γραμματέα Αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ενώ τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Στον Νικ. Θεοδωρόπουλο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών ενώ στον Μένιο Κορομηλά φυλάκιση 12 μηνών.

Η εκτέλεση των ποινών ανεστάλη για όλους τους καταδικασθέντες επί τριετία.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Με την πρότασή της εισηγήθηκε την καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου και του κ. Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν.

«Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας στην αγόρευσή της ενώ διαφοροποιήθηκε για τους άλλους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση, Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομηλά. Για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους η εισαγγελέας ζήτησε

την απαλλαγή τους για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ενώ πρότεινε την ενοχή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εκτιμώντας πως λειτούργησαν ως «ταχυδρόμοι ενός αρχείου» χωρίς σκοπό βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη που δήλωσε πλήρη άγνοια για την υπόθεση, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι στις απολογίες τους είχαν επιρρίψει την ευθύνη ο ένας στον άλλον, με την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου να δηλώνει, πως θεωρούσε ότι η λίστα που έλαβε για τα email, ήταν εγκεκριμένη και αφορούσε ανθρώπους που έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για επικοινωνία με πολιτικούς.