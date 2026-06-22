Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού έχει χτυπήσει «κόκκινο» μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Η είδηση, που γνωστοποιήθηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μέσω ανάρτησής του, προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή μπασκετική κοινότητα και γέμισε προσμονή τους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Οι φίλαθλοι των «πρασίνων» ανυπομονούν να δουν ξανά τον «Ζοτς» στο ΟΑΚΑ, ωστόσο προηγείται η επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση του συλλόγου. Παρά το γεγονός αυτό, η ανταπόκριση του κόσμου είναι ήδη εντυπωσιακή, με χιλιάδες υποστηρικτές να οργανώνονται προκειμένου να βρεθούν κοντά στην ομάδα και να αποθεώσουν τον πολυνίκη τεχνικό.

Η εκδήλωση υποδοχής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 13:00, όταν ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει επίσημα τον Ομπράντοβιτς στο νέο Platinum Lounge του Telekom Center Athens. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και όλα δείχνουν πως ο περιβάλλων χώρος θα κατακλυστεί από φιλάθλους που θέλουν να καλωσορίσουν έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία του συλλόγου.