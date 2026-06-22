Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις για όσα έχουν μέχρι στιγμής εξαγγελθεί από στελέχη της ΕΛΑΣ.

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα ο οποίος είπε σε συνέντευξή του ότι ακόμη και μετά την αποχώρηση του Γιάννη Βαρουφάκη από το υπουργείο Οικονομικών, υπήρχαν δυνάμεις που εξακολουθούσαν να «φλερτάρουν» με την ιδέα ενός παράλληλου νομίσματος απάντησε:

«Μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας έπαιξαν συνειδητά ο κ. Τσίπρας και η παρέα του στα ζάρια. Περιμένουμε απαντήσεις».

«Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Μεταξύ άλλων διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023, παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, παρατείνεται μέχρι 30/9/2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους».

Επιπλέον, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, «θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξάνεται σε 300 από 250 ευρώ που είναι σήμερα η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «βασική επιδίωξη της κυβέρνησης μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο πρώτο τετράμηνο του 2026 κατέγραψαν άνοδο 37%, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ. Τόνισε επίσης ότι η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας αυξήθηκε κατά 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του έτους, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα καθιερώνεται ως ελκυστικός προορισμός για περισσότερους μήνες του χρόνου και επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ακόμη ότι δύο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις επιβεβαίωσαν την πρόοδο της χώρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα σημείωσε επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο των κρατών-μελών σε κρίσιμους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, ενώ η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία κατέγραψε σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψηφιακή υγεία, όπου η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, φτάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και επισήμανε ότι η υποχρέωση αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων, ανεξαρτήτως χρήσης ή προηγούμενης πιστοποίησης, ενώ για τη μη συμμόρφωση προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα. Ανέφερε ακόμη ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η πολιτεία θα διαθέτει ακριβέστερα δεδομένα για τη χάραξη πολιτικών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματική εποπτεία των ανελκυστήρων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση της αναστήλωσης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.