Άγρια τηλεοπτική κόντρα ξέσπασε στον «αέρα» του ΣΚΑΪ, μεταξύ του δημοσιογράφου, Άρη Πορτοσάλτε και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη, με αφορμή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μεταλλαγμένα προϊόντα.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για το θέμα είπε χαρακτηριστικά πως: «Είχαμε μια μάχη στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή με επιφυλάξεις στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Εμείς βέβαια οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε. Με ευθύνη όσων υπερψήφισαν αυτό τον κανονισμό, πλέον δεν θα αναγράφεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ότι τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα, μέχρι και 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών, όχι μόνο υπερθεμάτισε, στήριξε την πρόταση υπέρ των μεταλλαγμένων. Όχι μόνο αυτό αλλά να σου στερούν το δικαίωμα να επιλέξεις εάν θες να φας μεταλλαγμένα».

Σε εκείνο το σημείο, ο δημοσιογράφος, Άρης Πορτοσάλτε, ρώτησε τον κ. Φαραντούρη τι ψήφισε ο σχηματισμός του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, με τον πολιτευόμενο του ΠΑΣΟΚ να απαντά πως οι ομοϊδεάτες του κ. Πορτοσάλτε, οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί, ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας για τα μεταλλαγμένα.

«Άρα, με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις», τόνισε.

Σε αυτό το σημείο, ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε σκωπτικά «Μπράβο, Φαραντούρης, λαϊκιστής με βούλα».