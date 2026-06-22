Η CQS, μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, συγκαταλέγεται στις 41 πρώτες επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Διαφορετικότητας, στο πλαίσιο του θεσμού που υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη κρατική πρωτοβουλία αναγνώρισης επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών και συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Για τη CQS, η βράβευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της διαχρονικής δέσμευσής της να διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης, εξέλιξης και συμμετοχής. Μέσα από στοχευμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της διαφορετικότητας, στην καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και στη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του.

«Η διάκριση αυτή αποτελεί για τη CQS μια σημαντική επιβεβαίωση της κουλτούρας που χτίζουμε καθημερινά. Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη δεν αποτελούν απλώς εταιρικές αξίες, αλλά βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή, την επαγγελματική ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων μας, ώστε κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι ανήκει, ακούγεται και έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται», δήλωσε η Έφη Χατζηανδρέου, Executive Director της CQS.

Η διάκριση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της CQS ως εργοδότη επιλογής. Με περισσότερους από 2.300 εργαζομένους, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, όπου η διαφορετικότητα αναγνωρίζεται ως πηγή δύναμης, καινοτομίας και ανάπτυξης.