Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα νέο στιγμιότυπο του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την κόρη του, πριγκίπισσα Σάρλοτ με αφορμή τα 44α γενέθλιά του τα οποία συνέπεσαν με την Ημέρα του Πατέρα.

Το στιγμιότυπο το οποίο τραβήχτηκε στις 13 Ιουνίου στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον αμέσως μετά την επίσημη στρατιωτική παρέλαση Trooping the Colour προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου, συνοδευόταν από ένα θερμό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους: «Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και την Ημέρα του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου! Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ» έγραψαν.

Παράλληλα από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στα Instagram Stories δημοσιεύθηκε μια παλαιότερη εικόνα του βασιλιά Καρόλου με τον πρωτότοκο γιο του. Το στιγμιότυπο είχε τραβηχτεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Countdown to COP30» τον Οκτώβριο του 2025 και συνοδευόταν από τη ευχή: «Χρόνια Πολλά στον πρίγκιπα της Ουαλίας».

Επίσης, με αφορμή τη ημέρα του Πατέρα, το παλάτι έφερε στο φως ένα σπάνιο στιγμιότυπο του Βρετανού βασιλιά με τον πατέρα του. Σύμφωνα με το People, τραβηγμένο στις 20 Αυγούστου 1971, απεικονίζει τον βασιλιά Κάρολο να στέκεται δίπλα στον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021, με τις στολές της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας. «Τιμούμε όλους τους πατέρες και σκεφτόμαστε όσους θα ήθελαν να βρίσκονται σήμερα δίπλα στους δικούς τους μπαμπάδες», σημειώθηκε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Μέγκαν Μαρκλ, προχώρησε σε μια αντίστοιχη ανάρτηση αφιερωμένη στον πρίγκιπα Χάρι. Τη συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο που δείχνει τον δούκα του Σάσεξ να αγκαλιάζει τρυφερά τον 7χρονο ‘Αρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, ενώ έγραψε στη λεζάντα: «Είναι τόσο τυχερά που σε έχουν. Όλοι μας είμαστε. Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα στον έναν και μοναδικό μας».

Σύμφωνα με το BBC, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ αναμένεται να βρεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο μαζί με τα δύο τους παιδιά.

Αφορμή για την επίσκεψη αποτελούν οι επίσημες εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους μέχρι τη διεξαγωγή των επόμενων Αγώνων Invictus, έναν θεσμό που ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι και πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του 2027.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι τον Ιανουάριο του 2020 ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τα πριγκιπικά του καθήκοντα ενώ λίγο αργότερα μετακόμισε μόνιμα στις ΗΠΑ.