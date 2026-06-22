Δε βλέπει δημιουργία «κόμματος Σαμαρά» ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του.

«Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Όταν και αν υπάρξει, να με ρωτήσετε. Επειδή πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το σηκώνουμε τόσο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Υπήρξε πρόεδρος της παράταξής μας και πολύ καλός πρωθυπουργός, ενώ πιστεύει απολύτως στην έννοια της παράταξης. Εγώ δεν είμαι στο παραβάν να ξέρω τι θα ψηφίσει. Αλλά εγώ δεν είμαι περισσότερο Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Σαμαρά. Προς Θεού», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο πριν από το 2027.

«Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόοπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2026», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει δημοσκοπικά χαρακτηριστικά κοντά σε αυτά των αρχών του 2023.