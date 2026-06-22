Στη μαγευτική Σκιάθο βρέθηκε το εντυπωσιακό ιστιοπλοϊκό superyacht All About U 2, ιδιοκτησίας του Ισραηλινού επιχειρηματία τεχνολογίας, Ron Zuckerman. Ο μεγιστάνας αναχώρησε στη συνέχεια για τη Σκόπελο και χθες το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στην παραλία Στάφυλος, όπου έριξε τις βουτιές του. Σήμερα το πρωί κατευθύνθηκε στην Αλόννησο και συγκεκριμένα στην παραλία Βότση.

Ένας άνθρωπος που έχει συγκεντρώσει σημαντική επιτυχία και περιουσία τις τελευταίες δεκαετίες στον επιχειρηματικό κόσμο, ο Zuckerman είναι γνωστός ως συνιδρυτής της Sapiens International Corporation, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες λογισμικού για τον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος της RayV.

Το προφίλ του στη Börse Stuttgart τον περιγράφει ως επιχειρηματία και επενδυτή με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στον high-tech χώρο και συμμετοχή σε πάνω από 120 startups τεχνολογίας. Αναφέρει επίσης ότι υπήρξε partner ή investor σε venture funds όπως Magma Venture Partners, Raine και Compound.

Το 2000, αναφέρεται ότι αναγνωρίστηκε από το World Economic Forum ως ένας από τους 50 πιο επιδραστικούς technology pioneers παγκοσμίως.

Το πάθος με την ιστιοπλοΐα και το All About U 2

Παράλληλα, είναι παθιασμένος ιστιοπλόος, έχοντας ναυλώσει πολυτελή γιοτ για σχεδόν είκοσι χρόνια πριν αποφασίσει να δημιουργήσει το δικό του ονειρικό σκάφος.

Μιλώντας το 2019 στο Superyacht Times σημείωνε: «Κάνω ιστιοπλοΐα τα τελευταία 20 χρόνια — μερικές εβδομάδες κάθε καλοκαίρι από τότε που αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί. Συνήθως νοικιάζαμε σκάφη τον Αύγουστο, ξεκινώντας από τουρκικά σκάφη gulet και προχωρώντας τελικά σε μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη. Περνώντας τόσο πολύ προσωπικό χρόνο στα σκάφη, έμαθα τι είναι καλό και τι όχι όσον αφορά όλες τις πτυχές της διαβίωσης σε ένα σκάφος και της πραγματικής χρήσης του. Τελικά, το 2016 αποφάσισα να αξιοποιήσω αυτές τις γνώσεις για να κατασκευάσω το δικό μου σκάφος».

Το 50 μέτρων All About U 2 κατασκευάστηκε από την ADA Yacht Works στην Τουρκία, με ναυπηγική αρχιτεκτονική από την Ginton Naval Architects, και καθελκύστηκε το 2019.

Σχεδιασμένο με έμφαση στην ψυχαγωγία και την πολυτέλεια, διαθέτει:

Flybridge 70 τ.μ. με ηχοσύστημα επιπέδου νυχτερινού κέντρου.

Εντυπωσιακό ανοιχτό beach club στην πρύμνη με μεγάλη πλατφόρμα κολύμβησης.

Φιλοξενία έως 12 επισκεπτών σε 6 πολυτελείς καμπίνες, συμπεριλαμβανομένης μιας κύριας σουίτας πλήρους δοκού και μιας VIP σουίτας.

Πλήρωμα 10 ατόμων για υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Το All About U 2 θεωρείται ένα από τα πιο ξεχωριστά σύγχρονα ιστιοπλοϊκά superyachts, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις στη θάλασσα με χώρους διασκέδασης που θυμίζουν πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο. Η παρουσία του στη Σκιάθο έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα φίλων της ιστιοπλοΐας και των μεγάλων yachts που βρίσκονται αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Ανταπόκριση – Ρεπορτάζ: Γιάννης Αποστολίδης