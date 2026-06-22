Η Premia Properties ενισχύει την παρουσία της στον ξενοδοχειακό κλάδο, ανακοινώνοντας νέα στρατηγική επένδυση και συνεργασία με τον ξενοδοχειακό Όμιλο ΑΚΤΙ HOTELS & Resorts.

Η συμφωνία αφορά τη συμμετοχή της Premia στο μετοχικό κεφάλαιο και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου ΑΚΤΙ σε Ρόδο και Κω, οι οποίες περιλαμβάνουν τα Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace. Πρόκειται για τρεις μονάδες συνολικής δυναμικότητας 1.316 δωματίων, ενώ ο Όμιλος ΑΚΤΙ θα συνεχίσει να έχει τη λειτουργία των ξενοδοχείων.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, με τη συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ανακαίνισης, να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ. Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων ανέρχεται σε 85.000 τ.μ., σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 300 στρεμμάτων, ενώ το πλάνο ανακαινίσεων υπολογίζεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2028.

Τα ξενοδοχεία βρίσκονται σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες και λειτουργούν επιτυχημένα για περισσότερα από 20 χρόνια, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική αξία της συμφωνίας για την Premia. Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας στον τουριστικό τομέα, με στόχο τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Sterner Stenhus και πρόεδρος της Premia, ανέφερε ότι η συμφωνία με τον Όμιλο ΑΚΤΙ HOTELS αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού πλάνου, με στόχο η Premia να ξεπεράσει τα 4.500 ξενοδοχειακά δωμάτια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Premia, Κώστας Μαρκάζος, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί συνέχεια της αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών στην ξενοδοχειακή αγορά, με έμφαση στην ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής θέσης, της κερδοφορίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΑΚΤΙ HOTELS, Νικόλαος Κούτρας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία συνδυάζει την εξειδίκευση της Premia στο real estate με την εμπειρία του Ομίλου ΑΚΤΙ στη λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ισχυρές συνέργειες και ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών υποδομών υψηλής ποιότητας.