Με τη διαδικασία των ντραφτ να διεξάγεται την Τρίτη (άρα ξημερώματα Τετάρτης για την Ελλάδα) και την πρόθεση των Μπακς να κάνουν το trade όσο πιο νωρίς γίνεται, ο Greek Freak φαίνεται πως είναι αυτή τη στιγμή μεταξύ Μαϊάμι και Βοστώνης και ενώ ο Μαρκ Στάιν έδωσε τις πιθανότητες.

Πλησιαζει η ώρα που θα κριθεί οριστικά το πού θα αγωνίζεται από εδώ και πέρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και ενώ οι Χιτ έδειχναν το απόλυτο φαβορί τις τελευταίες ημέρες ο Μαρκ Στάιν έβαλε τους Σέλτις για τα καλά στο παιχνίδι.

«Μια πηγή στη Λίγκα αναφέρει πως οι Σέλτικς μέσα στο Σαββατοκύριακο επέστρεψαν με ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσουν τη μάχη για τον Αντετοκούνμπο (για να κλείσει και να βρεθει εκεί) προσφέροντας ένα πακέτο με τον Τζέιλεν Μπράουν στο επίκεντρο. Το Μιλγουόκι σκέφτεται να προχωρήσει σε ανταλλαγή, ακόμη και χωρίς να εμπλακεί τρίτη ομάδα για να διευκολύνει τη συμφωνία», τόνισε ο εν λόγω Insider.

Το Μαϊάμι φέρεται να προσφέρει αρχικά τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ Ελ Γουέρ και Χάιμε Γιάκεθ, μαζί με την 13η επιλογή του φετινού ντραφτ. Φαινόταν επίσης να έχει τη διάθεση να προσφέρει και άλλα ανταλλάγματα. Οι Σέλτικς, από την άλλη προσφέρουν τον Τζέιλεν Μπράουν, ενώ οι Μπακς ενδιαφέρονται και για τον Ισπανό Ούγκο Γκονζάλεθ και θα ήθελαν κάποιο pick καλύτερο από το Νο 27 που έχει να προσφέρει από το φετινό ντραφτ ο σύλλογος της Βοστώνης.