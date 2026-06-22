Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα πεζή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Παρά τις προσπάθειες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Η αρμόδια Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μετά το τροχαίο, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνιστεί πώς έγινε η μοιραία παράσυρση.