Ανησυχία προκαλεί η εικόνα από την παραλία Δάφνη στην Εύβοια, όπου μεγάλος αριθμός μεδουσών έχει κάνει την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή, λίγο έξω από τη Χαλκίδα.

Η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και όσο πλησιάζει η κορύφωση του καλοκαιριού, η παρουσία μεδουσών σε γνωστές παραλίες προκαλεί εύλογο προβληματισμό σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Σύμφωνα με το Evima, οι μέδουσες έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα στη θαλάσσια περιοχή της Δάφνης, με την εικόνα που καταγράφηκε να είναι εντυπωσιακή. Σε μία μόνο φωτογραφία φαίνεται μεγάλος αριθμός μεδουσών, γεγονός που δείχνει την ένταση του φαινομένου.

Όπως αναφέρουν ντόπιοι ψαροντουφεκάδες, οι μέδουσες εντοπίζονται κυρίως σε μεγαλύτερα βάθη και όχι κοντά στην ακτή. Αυτό, προς το παρόν, περιορίζει την πιθανότητα άμεσης επαφής με λουόμενους.

Ωστόσο, οι συνθήκες στη θάλασσα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, καθώς η κίνηση των μεδουσών επηρεάζεται από τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους. Για τον λόγο αυτό, οι λουόμενοι καλούνται να είναι προσεκτικοί, ειδικά όσοι κολυμπούν μακριά από την ακτή ή κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους εμφανίσεις αποτελούν συχνό εποχικό φαινόμενο. Συνδέονται με τη θερμοκρασία του νερού, τις κινήσεις των θαλάσσιων ρευμάτων και την αφθονία πλαγκτόν, που αποτελεί βασική τροφή για τις μέδουσες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τσιμπημάτων στην περιοχή της Δάφνης. Παρ’ όλα αυτά, η αυξημένη παρουσία μεδουσών έχει κινητοποιήσει την προσοχή των κατοίκων και των λουόμενων.

Οι τοπικές αρχές και όσοι γνωρίζουν καλά την περιοχή συνιστούν ψυχραιμία, αλλά και αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα τις ημέρες με έντονα ρεύματα ή αλλαγή των ανέμων.