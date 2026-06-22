Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο με τις Αρχές να περιμένουν νέα στοιχεία μετά από εργαστηριακούς ελέγχους ενώ η «κρυφή» πόρτα ενός εγκαταλελειμμένου φούρνου που συνδέεται με το σπίτι του εγκλήματος, ενδέχεται να κρύβει ένοχα μυστικά.

Ο γειτονικός φούρνος που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το σπίτι του διπλού φονικού, ανήκει στον θείο της 54χρονης δολοφονηθείσας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό.

Το εύρημα αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς πολύ εύκολα θα μπορούσε κάποιος να έχει κινηθεί εκεί για να «θάψει» στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές.

«Έχουν γίνει ενέργειες να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος σε αυτό το σπίτι»

«Αναμένουμε κάποια εργαστηριακά αποτελέσματα από κάποια δείγματα που είχαν ληφθεί συμπληρωματικά μέσα από την οικία. Έχουμε στοιχεία ότι έχουν γίνει ενέργειες να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος σε αυτό το σπίτι» επεσήμανε μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

«Αποκλείουμε την παρουσία άλλου προσώπου» επεσήμανε και εξήγησε ότι Αστυνομία εξετάζει κάθε ενδεχόμενο, σε μία υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ ενώ συμπλήρωσε: «Έχουν κατασχεθεί κάποια πράγματα, ακόμα βέβαια δεν έχουμε αποτελέσματα».

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος Ιταλός

Ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφός της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα ενώ παραμένει κρατούμενος,

Βάσει των εργαστηριακών εξετάσεων και αυτών που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στα νύχια της γυναίκας δεν βρέθηκε DNA του 65χρονου, παρά μόνο ίχνη DNA του γιου της, ενώ στα χέρια και στα νύχια του 65χρονου βρέθηκε μόνο δικό του DNA και τίποτα άλλο.