Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση που συγκλόνισε το Αίγιο, με τη δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι τη νύχτα του φονικού, στις 9 Ιουνίου, κοιμόταν στο σαλόνι και δεν αντιλήφθηκε τίποτα.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές φαίνεται να περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, ανοίγοντας νέο κύκλο ερευνών για το τι πραγματικά συνέβη μέσα στο σπίτι.

Τα χτυπήματα στα θύματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η 54χρονη έφερε συνολικά 20 μαχαιριές στο σώμα της, ενώ ο 26χρονος γιος της είχε δεχθεί 5 μαχαιριές και ένα μοιραίο χτύπημα στον κρόταφο από όπλο τύπου φλόμπερ.

Η αγριότητα του εγκλήματος έχει οδηγήσει τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από την εμπλοκή του προφυλακισμένου Ιταλού μέχρι το σενάριο να υπήρξε προμελέτη ή ακόμη και σκηνοθεσία στη σκηνή του εγκλήματος.

Η άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα

Νέο στοιχείο στην έρευνα αποτελεί η ανακάλυψη μιας άτυπης πόρτας από συρματόπλεγμα, η οποία φέρεται να ενώνει το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό με γειτονικό φούρνο.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο φούρνος ανήκει στον θείο της 54χρονης, ο οποίος ζει στο εξωτερικό.

Το εύρημα αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς δημιουργεί νέο ερώτημα για το αν κάποιος θα μπορούσε να έχει κινηθεί από εκεί ή αν σε γειτονικό χώρο ενδέχεται να έχουν κρυφτεί στοιχεία που αναζητούν οι αρχές.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες μέσα και γύρω από το σπίτι, χαρτογραφώντας πιθανές διαδρομές, σημεία πρόσβασης και ίχνη που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα.

Το μυστήριο με τα ρούχα του Ιταλού

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ζήτημα των ρούχων του 65χρονου Ιταλού.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν εντοπίστηκε αίμα στο εσώρουχό του, ούτε στην πετσέτα που είχε βρεθεί απλωμένη στην πίσω αυλή.

Παράλληλα, δεν ανιχνεύθηκε πυρίτιδα στα χέρια του, ενώ δεν βρέθηκε DNA του στα νύχια της 54χρονης ή του 26χρονου.

Τα ευρήματα αυτά αξιολογούνται από τις αρχές με μεγάλη προσοχή. Από τη μία πλευρά, εξετάζεται αν μπορεί να υπήρξε αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος. Από την άλλη, η υπεράσπιση του Ιταλού εκτιμά ότι τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τον ισχυρισμό του περί μη εμπλοκής.

Ανοιχτά τα κρίσιμα ερωτήματα

Η υπόθεση παραμένει εξαιρετικά σύνθετη, καθώς τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε πλήρη εικόνα για το πώς έγινε το διπλό φονικό.

Οι αρχές καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα: ποιος είχε πρόσβαση στο σπίτι, αν υπήρξε διαφυγή από άλλο σημείο, πού βρίσκονται πιθανά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και αν η σκηνή του εγκλήματος αλλοιώθηκε μετά τις δολοφονίες.

Ο 65χρονος Ιταλός παραμένει προφυλακισμένος ως βασικός κατηγορούμενος, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε νέο στοιχείο φαίνεται να προσθέτει περισσότερα ερωτήματα σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ.