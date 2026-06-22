Σε πολύ κοντινή απόσταση από την πολύβουη Καλαμάτα, θα συναντήσετε ένα μικροσκοπικό ψαροχώρι, στο οποίο ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Ο λόγος για τις Κιτριές, ένα από τα ιστορικά και γραφικά χωριά της Μεσσηνίας που προσφέρουν το απόλυτο σκηνικό για όσους αναζητούν την αυθεντική πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού.

Φωλιασμένες μέσα σε έναν μικρό όρμο, οι Κιτριές αποτελούν ιστορικό χωριό του νομού, καθώς επί Τουρκοκρατίας αποτελούσαν την έδρα των Μπέηδων της Μάνης, αλλά και το σημαντικότερο λιμάνι του Μεσσηνιακού κόλπου. Ακόμη, εδώ υπογράφηκε το ιστορικό «Σύμφωνο των Κιτριών» κατά το 1819 από τις οικογένειες Μαυρομιχαλαίων, Γρηγοράκηδων και Τρουπάκηδων, οι οποίες υποσχέθηκαν μεταξύ τους ειρήνη καθώς και ένωση των δυνάμεών τους κατά την Επανάσταση του 1821, ενώ τον Μάρτιο του 1821 ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ανέλαβε αρχηγός των σπαρτιατών δυνάμεων.

Σήμερα, το μικρό και γραφικό ψαροχώρι αποτελεί ιδανικό προορισμό για εκείνους που έχουν ανάγκη από ήρεμες και χαλαρές διακοπές, καθώς και για τους εκδρομείς με ορμητήριό τους την Καλαμάτα, καθώς φημίζεται για το φρέσκο ψάρι που μπορεί να απολαύσει κανείς στις ταβέρνες του χωριού δίπλα στο κύμα. Διαθέτει μία εξίσου μικρή παραλία, με βότσαλο και υπέροχα νερά, οργανωμένη με λιγοστές ξαπλώστρες. Σημείο αναφοράς της το φυσικό σκηνικό ολόγυρά της, με τις κατάφυτες πλαγιές του κόλπου που αγγίζουν σχεδόν τη θάλασσα, να εντυπωσιάζει τους πάντες.

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