Η Αλεξάνδρα Παντελάκη μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον ρόλο που έπαιξε ο έρωτας, αποκαλύπτοντας πως μέχρι να γνωρίσει τον σύζυγό της, δεν τον θεωρούσε κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Τάκη Τζίφα με τον οποίο παντρεύτηκε το 2000, σημειώνοντας πως νωρίτερα δεν ένιωθε έτοιμη για μια σοβαρή σχέση.

«Ο έρωτας δεν έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο μέχρι τη στιγμή που γνώρισα τον άντρα μου. Δηλαδή τότε ήμουν λίγο τρικυμία εν κρανίω. (…) Δεν είχα αναλάβει την ευθύνη μιας σχέσης. Ίσως ήμουν ευθυνόφοβη, ίσως δεν ήμουν ακόμη έτοιμη, ίσως δεν βρέθηκε ο κατάλληλος. Δεν είχα αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στον εαυτό μου; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο σύζυγος, δόξα τω Θεώ. Μου τον έστειλε ο Θεός ή οι γονείς μου απ’ τον ουρανό, δεν ξέρω. Ο σύζυγος μου είναι ζωγράφος. Λοιπόν, εκεί ξαφνικά είδα το φως το αληθινό. Είπα, καταρχάς για να είναι έρωτας πρέπει να είναι αμοιβαίος. Άμα είναι “τον θέλω, δε με θέλει, και εγώ κάθομαι και κλαίω, και περιμένω πότε θα με πάρει, και είμαι πάνω από το τηλέφωνο, και αυτός είναι παντρεμένος”, άσ’ τα. Χάσιμο χρόνου», σημείωσε.