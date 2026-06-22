O Ρισόν Χολμς που έπαιξε πέρυσι στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ κοντά στο κλείσει για να συνεχίσει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με το Sport 5 βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ρισόν Χολμς. Έτσι είναι κοντά στο να τον κλείσει.

Την χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο όμως δεν τελείωσε τη σεζόν. Αποδεσμεύτηκε προς τα τέλη Μάρτη.

Ο ύψους 2.06 μέτρων Χολμς είχε μέσο όρο 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 19 παιχνίδια στην διοργάνωση Euroleague. Στη Stoiximan GBL αγωνίστηκε 14 φορές και σε 19 αγωνιστικά λεπτά, έβαζε 8.4 πόντους και είχε 4.1 ριμπάουντ μέσο όρο.