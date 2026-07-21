Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στο απόηχο της αποκλιμάκωσης των τιμών του πετρελαίου μετά τις ενδείξεις για διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.464,32 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,59%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πτώση σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,64%), της Eurobank (+1,59%), των ΕΛΠΕ (+1,48%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-5,07%), της Aegean Airlines (-1,66%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,16%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 36 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+9,09%) και Μοτοδυναμική (+3,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Aktor (-4,61%) και ΑΒΑΞ (-1,86%).