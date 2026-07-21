Το Playboy επιχειρεί να επιστρέψει δυναμικά στον χώρο των έντυπων εκδόσεων, επαναφέροντας τις εμβληματικές Playmates και τις Bunnies, αλλά με μια διαφορετική φιλοσοφία. Η νέα διοίκηση υποστηρίζει ότι στόχος δεν είναι να ανταγωνιστεί την πορνογραφία, αλλά να παρουσιάσει το γυμνό ως μια καλλιτεχνική και αισθητική μορφή έκφρασης, προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Υπήρχε πάντα διαφορά ανάμεσα στο Playboy και την πορνογραφία, ειδικά με το είδος του περιεχομένου που κυκλοφορεί σήμερα ελεύθερα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο αρχισυντάκτης και επικεφαλής του brand, Φίλιπ Πικάρντι, στο Press Gazette ξεκαθαρίζοντας ότι «το Playboy δεν είναι πορνό». Όπως είπε, η επιστροφή σε μια πιο «καλλιτεχνική και ουσιαστική» προσέγγιση του γυμνού αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δημιουργική πρόκληση.

Το πρώτο τεύχος της νέας τριμηνιαίας έκδοσης, με εξώφυλλο την Κολομβιανή ποπ σταρ Karol G, εξαντλήθηκε, ενώ πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και το δεύτερο τεύχος, με πρωταγωνίστρια το μοντέλο και ηθοποιό Κάρα Ντελεβίν, η οποία ποζάρει φορώντας μόνο έναν κορσέ από λάτεξ. Η επιτυχία του πρώτου τεύχους οδήγησε την εταιρεία να αυξήσει την εκτύπωση της δεύτερης έκδοσης.

Ο Πικάρντι, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος αρχισυντάκτης στην ιστορία του Playboy, και ο πρόεδρος του τμήματος Media & Brand, Ντέιβιντ Μίλερ, ανέλαβαν φέτος να αναβιώσουν τη δημοσιογραφική δραστηριότητα του περιοδικού, μετά τη διακοπή της τακτικής έντυπης κυκλοφορίας το 2020.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γυναίκες που εμφανίζονται ως Playmates ή στα εξώφυλλα έχουν πλέον τον απόλυτο έλεγχο της εικόνας τους. Επιλέγουν πόσο από το σώμα τους επιθυμούν να αποκαλύψουν, συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργική διαδικασία και εγκρίνουν ακόμη και τους φωτογράφους και τους στυλίστες που θα συνεργαστούν μαζί τους.

Παρότι ο Πικάρντι αποφεύγει να χαρακτηρίσει τη νέα φιλοσοφία του Playboy ως «φεμινιστική», τονίζει ότι η βασική αρχή παραμένει πως κάθε γυναίκα αποφασίζει η ίδια πώς θα παρουσιαστεί. Όπως υποστηρίζει, οι φωτογραφίσεις δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην αυθεντικότητα και στον φυσικό χαρακτήρα των εικόνων, κάτι που, όπως λέει, έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια όχι μόνο από άνδρες αλλά και από πολλές γυναίκες.

Η επανεκκίνηση φαίνεται να συνοδεύεται και από καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Press Gazette, το Playboy κατέγραψε έσοδα 120,9 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι καθαρές ζημιές περιορίστηκαν στα 12,7 εκατ. δολάρια, έναντι 79,4 εκατ. δολαρίων το 2024.

Το Playboy ιδρύθηκε το 1953 στο Σικάγο από τον Χιου Χέφνερ και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιδραστικά περιοδικά του 20ού αιώνα, συνδυάζοντας τις διάσημες γυμνές φωτογραφίσεις με αποκλειστικές συνεντεύξεις προσωπικοτήτων και εκτενή δημοσιογραφικά αφιερώματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η κυκλοφορία του ξεπερνούσε τα επτά εκατομμύρια αντίτυπα τον μήνα.

Η εξάπλωση του διαδικτύου, όμως, αφαίρεσε το βασικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, καθώς το σεξουαλικό περιεχόμενο έγινε εύκολα προσβάσιμο δωρεάν. Το περιοδικό αφαίρεσε το γυμνό το 2015, το επανέφερε δύο χρόνια αργότερα, πέρασε σε τριμηνιαία κυκλοφορία το 2019 και σταμάτησε την τακτική έντυπη έκδοση το 2020. Σήμερα λειτουργεί κυρίως ως brand αδειοδότησης και lifestyle, με δραστηριότητες που εκτείνονται στην ένδυση, τα ψηφιακά μέσα, τη φιλοξενία και άλλους καταναλωτικούς τομείς.

Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη βαριά κληρονομιά του ιδρυτή της. Ο Χιου Χέφνερ, που πέθανε το 2017 σε ηλικία 91 ετών, βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο καταγγελιών από πρώην συντρόφους, Playmates και εργαζομένους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι καλλιεργούσε στο Playboy Mansion μια κουλτούρα χειραγώγησης, εξαναγκασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι καταγγελίες επανήλθαν στο προσκήνιο μέσα από το ντοκιμαντέρ «Secrets of Playboy» του A&E το 2022, οδηγώντας την εταιρεία να αποστασιοποιηθεί δημόσια από την κληρονομιά του.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι την αισιοδοξία της νέας διοίκησης. Η αναλύτρια ανθρώπινης συμπεριφοράς και μέσων ενημέρωσης δρ Λίλιαν Γκλας εκτιμά ότι το Playboy δυσκολεύεται να βρει τη θέση του σε μια εποχή όπου η διαδικτυακή πορνογραφία και πλατφόρμες όπως το OnlyFans κυριαρχούν, ενώ θεωρεί πως οι πρόσφατες αποκαλύψεις γύρω από τον Χέφνερ εξακολουθούν να βαραίνουν την εικόνα του ιστορικού περιοδικού.