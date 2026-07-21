Από μάσκες ομορφιάς μέχρι φορητές συσκευές που υπόσχονται να εξαφανίσουν τον πόνο, η θεραπεία με κόκκινο φως (red light therapy) έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της βιομηχανίας ευεξίας. Εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν θεαματικά αποτελέσματα, ενώ η αγορά των σχετικών συσκευών αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την αντιγήρανση και την περιποίηση του δέρματος σε ένα διαφορετικό πεδίο: την αντιμετώπιση του πόνου στο γόνατο, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα, αθλητικές κακώσεις ή χρόνιες μυοσκελετικές ενοχλήσεις.

Το ερώτημα είναι απλό: πρόκειται για ακόμη μία υπερβολή των social media ή για μια θεραπεία που διαθέτει πραγματική επιστημονική βάση;

Η απάντηση δεν είναι ούτε ένα απόλυτο «ναι» ούτε ένα κατηγορηματικό «όχι». Οι πιο πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις δείχνουν ότι η φωτοβιοδιέγερση (Photobiomodulation Therapy – PBM), όπως είναι ο επιστημονικός όρος, μπορεί να μειώσει τον πόνο και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη σωστή επιλογή μήκους κύματος, την κατάλληλη δοσολογία και τη σωστή εφαρμογή, ενώ δεν υποκαθιστά τις καθιερωμένες θεραπείες.

Δεν είναι όλο το «κόκκινο φως» ίδιο

Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη παρανόηση. Οι περισσότερες μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά χρησιμοποιούν ορατό κόκκινο φως, με μήκος κύματος περίπου 630 έως 660 νανόμετρα (nm). Το συγκεκριμένο φως δρα κυρίως στα επιφανειακά στρώματα του δέρματος και γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αισθητικής, όπως:

η βελτίωση της υφής του δέρματος και

η ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου.

Όταν όμως ο στόχος είναι μια βαθιά άρθρωση, όπως το γόνατο, τα δεδομένα αλλάζουν. Οι ερευνητές εξηγούν ότι απαιτείται εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία (near infrared light), με μήκη κύματος περίπου 780 έως 860 nm, ώστε το φως να μπορεί να διεισδύσει βαθύτερα στους ιστούς και να φτάσει στους μύες, στους τένοντες και στην άρθρωση.

“Το φως πρέπει να φτάσει στον ιστό-στόχο. Διαφορετικά, δεν μπορεί να υπάρξει το επιθυμητό βιολογικό αποτέλεσμα”, εξηγεί ο Praveen Arany, DDS, PhD, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς ερευνητές στον τομέα της φωτοβιοδιέγερσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη τεχνολογία εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου, καθώς φαίνεται να ενεργοποιεί μηχανισμούς επούλωσης των ιστών και να περιορίζει τη φλεγμονώδη αντίδραση.

Πώς «δουλεύει» το φως μέσα στην άρθρωση

Η φωτοβιοδιέγερση δεν λειτουργεί θερμαίνοντας τους ιστούς ούτε «καίγοντας» τα κύτταρα, όπως συμβαίνει με άλλες μορφές λέιζερ. Αντίθετα, πρόκειται για μια βιολογική διαδικασία κατά την οποία τα μιτοχόνδρια (τα «εργοστάσια παραγωγής ενέργειας» των κυττάρων) απορροφούν τη φωτεινή ενέργεια.

Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη παραγωγή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), του βασικού μορίου που τροφοδοτεί σχεδόν όλες τις κυτταρικές λειτουργίες. Περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια σημαίνει ότι τα κύτταρα μπορούν να επιταχύνουν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης και ανάπλασης των ιστών. Παράλληλα, φαίνεται ότι μειώνονται ορισμένοι φλεγμονώδεις μηχανισμοί και βελτιώνεται η μικροκυκλοφορία στην πάσχουσα περιοχή.

Με απλά λόγια, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η θεραπεία δεν «μουδιάζει» τον πόνο, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες επούλωσης του ιστού.

Τι δείχνουν οι μελέτες για τον πόνο στο γόνατο

Τα επιστημονικά δεδομένα έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2024 κατέληξε ότι η φωτοβιοδιέγερση μπορεί να προσφέρει στατιστικά σημαντική μείωση του πόνου και βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται με τα κατάλληλα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Παρόμοια συμπεράσματα καταγράφει και πρόσφατη ανασκόπηση, σύμφωνα με την οποία η θεραπεία μπορεί:

να μειώσει τον πόνο,

τη δυσκαμψία και

το οίδημα, ενώ

συμβάλλει στη βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών.

Οι συγγραφείς, πάντως, τονίζουν ότι απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερες και υψηλότερης ποιότητας κλινικές μελέτες ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ιδανικές δόσεις και τα πρωτόκολλα εφαρμογής.

Αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία με κόκκινο (και κυρίως εγγύς υπέρυθρο) φως δεν αποτελεί «θαυματουργή λύση», αλλά μία συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή που φαίνεται να αποκτά ολοένα ισχυρότερη επιστημονική τεκμηρίωση, όταν χρησιμοποιείται σωστά και υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας.

Είναι ασφαλής η θεραπεία με κόκκινο φως; Οι περιπτώσεις που χρειάζεται προσοχή

Η θεραπεία με κόκκινο φως θεωρείται γενικά μία ασφαλής, μη επεμβατική και χωρίς φάρμακα μέθοδος, όταν εφαρμόζεται σωστά και με κατάλληλο εξοπλισμό. Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε:

κέντρα αποκατάστασης,

αθλητιατρικές κλινικές και

φυσικοθεραπευτήρια για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων.

Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα της θεραπείας έχει δημιουργήσει και μια σειρά από παρανοήσεις. Το γεγονός ότι μια συσκευή εκπέμπει κόκκινο φως δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι κατάλληλη για θεραπευτική χρήση, ούτε ότι μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για τις συσκευές φωτοβιοδιέγερσης (Photobiomodulation – PBM), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα που πρέπει να τεκμηριώνουν την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη σωστή επισήμανσή τους πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Τι ισχύει στην Ευρώπη: Ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αλλά όχι ακόμη θεραπεία πρώτης γραμμής

Παρά τον ενθουσιασμό που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα κρατά πιο συγκρατημένη στάση απέναντι στη θεραπεία με κόκκινο φως για τον πόνο στο γόνατο.

Οι επικαιροποιημένες συστάσεις της European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) για τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος και ισχίου δίνουν προτεραιότητα σε παρεμβάσεις με την ισχυρότερη επιστημονική τεκμηρίωση, όπως:

η θεραπευτική άσκηση,

η εκπαίδευση του ασθενούς και

η απώλεια βάρους.

Η φωτοβιοδιέγερση (Photobiomodulation Therapy – PBMT) δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν στις βασικές συστάσεις, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι απαιτούνται περισσότερες υψηλής ποιότητας κλινικές μελέτες για να τεκμηριωθεί πλήρως η αποτελεσματικότητά της.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες δημοσιεύουν ολοένα και πιο ενθαρρυντικά δεδομένα. Πρόσφατη μετα-ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Physical Therapy, κατέληξε ότι η φωτοβιοδιέγερση μπορεί να μειώσει τον πόνο και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται τα κατάλληλα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι παραμένουν διαφορές μεταξύ των μελετών ως προς:

τα μήκη κύματος,

τη δοσολογία και

τη διάρκεια της θεραπείας,

γεγονός που δυσκολεύει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Ανάλογο είναι και το μήνυμα της World Association for Photobiomodulation Therapy (WALT), η οποία έχει εκδώσει συστάσεις για τις θεραπευτικές παραμέτρους της φωτοβιοδιέγερσης. Σύμφωνα με την WALT, για μυοσκελετικές παθήσεις, όπως η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, προτείνονται μήκη κύματος στην περιοχή 780–860 νανομέτρων ή 904 νανομέτρων, καθώς αυτά φαίνεται να επιτυγχάνουν βαθύτερη διείσδυση στους ιστούς.

Το συμπέρασμα των Ευρωπαίων ειδικών είναι σαφές: η θεραπεία με κόκκινο ή εγγύς υπέρυθρο φως αποτελεί μια υποσχόμενη συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή, αλλά δεν αντικαθιστά τις θεραπείες με αποδεδειγμένο όφελος, όπως

η άσκηση,

η φυσικοθεραπεία και

η συνολική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας.

Δεν είναι κατάλληλη για όλους

Παρότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες, υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που θα πρέπει να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους πριν ξεκινήσουν θεραπεία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται άτομα:

με ενεργό ή πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο,

με φωτοευαίσθητα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο λύκος,

με επιληψία ή ιστορικό φωτοευαίσθητων κρίσεων,

που λαμβάνουν φάρμακα τα οποία αυξάνουν την ευαισθησία στο φως (όπως ορισμένα αντιβιοτικά, διουρητικά και ρετινοειδή),

καθώς και οι έγκυες γυναίκες, για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα ασφάλειας.

Ο καθηγητής Praveen Arany, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές της φωτοβιοδιέγερσης διεθνώς, έχει επισημάνει ότι, παρά το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας της μεθόδου, η θεραπεία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται αδιάκριτα σε άτομα με ενεργούς όγκους ή σοβαρά νοσήματα χωρίς προηγούμενη ιατρική αξιολόγηση.

Το περισσότερο δεν σημαίνει και καλύτερο

Ένα ακόμη λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες είναι ότι αυξάνουν τη διάρκεια των συνεδριών, θεωρώντας ότι έτσι θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η επιστήμη δείχνει ακριβώς το αντίθετο.

Η φωτοβιοδιέγερση ακολουθεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν διφασική καμπύλη δόσης (biphasic dose response). Με απλά λόγια, υπάρχει μια θεραπευτική «ζώνη». Πολύ μικρή δόση πιθανόν να μην έχει αποτέλεσμα, ενώ υπερβολική έκθεση μπορεί να μειώσει ή ακόμη και να εξουδετερώσει το θεραπευτικό όφελος.

Για τους περισσότερους ασθενείς, οι ειδικοί προτείνουν συνεδρίες διάρκειας περίπου 10 έως 20 λεπτών, έως πέντε φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο και τη συσκευή που χρησιμοποιείται.

Πώς θα ξεχωρίσετε μια αξιόπιστη συσκευή

Η αγορά έχει γεμίσει από εκατοντάδες συσκευές LED που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα. Ωστόσο, πολλές απευθύνονται αποκλειστικά στην αισθητική και όχι στη θεραπεία μυοσκελετικών προβλημάτων.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής χαρακτηριστικά:

να αναγράφονται ξεκάθαρα τα μήκη κύματος που εκπέμπει η συσκευή,

να διαθέτει τόσο κόκκινο φως (630-660 nm) όσο και εγγύς υπέρυθρο φως (810-850 ή έως 860 nm) όταν προορίζεται για αρθρώσεις,

να διαθέτει αυτόματο χρονοδιακόπτη, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση,• να συνοδεύεται από σαφείς οδηγίες χρήσης και τεχνικά χαρακτηριστικά,

να πρόκειται για συσκευή που έχει λάβει την απαιτούμενη κανονιστική αξιολόγηση για ιατρική χρήση στις αγορές όπου διατίθεται.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν επίσης ότι ο όρος «FDA approved» χρησιμοποιείται συχνά λανθασμένα στη διαφήμιση. Για τις περισσότερες συσκευές φωτοβιοδιέγερσης, το σωστό είναι ότι έχουν λάβει FDA clearance (510(k)) για συγκεκριμένες ενδείξεις και όχι γενική «έγκριση» για κάθε θεραπευτική χρήση.

Τα επιθέματα και οι νάρθηκες υπερέχουν στις αρθρώσεις

Για την αντιμετώπιση του πόνου στο γόνατο, οι ερευνητές θεωρούν ότι μεγαλύτερο πλεονέκτημα έχουν οι φορετές συσκευές που αγκαλιάζουν την άρθρωση:

Επιθέματα,

εύκαμπτοι νάρθηκες ή

ειδικά περιβραχιόνια

επιτρέπουν στο φως να κατευθύνεται σταθερά στο σημείο της βλάβης, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας που παρατηρούνται όταν χρησιμοποιούνται φορητές συσκευές χειρός.

Δεν πρόκειται για «θαυματουργή θεραπεία»

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι μεγαλύτεροι επιστημονικοί οργανισμοί είναι προσεκτικοί. Η φωτοβιοδιέγερση δεν θεραπεύει την οστεοαρθρίτιδα, δεν αναγεννά κατεστραμμένους χόνδρους και δεν αντικαθιστά τη φυσικοθεραπεία, την άσκηση ή τη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτές είναι απαραίτητες.

Αυτό που δείχνουν μέχρι σήμερα οι μελέτες είναι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο συμπληρωματικό εργαλείο για τη μείωση του πόνου, της φλεγμονής και της δυσκαμψίας, βοηθώντας αρκετούς ασθενείς να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

Η πρόκληση, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, είναι να ξεχωρίσει κανείς την πραγματική επιστήμη από το υπερβολικό μάρκετινγκ που συχνά συνοδεύει τις νέες τεχνολογίες ευεξίας.

Γιατί, στην περίπτωση του κόκκινου φωτός, η διαφορά ανάμεσα σε μια αποτελεσματική θεραπεία και σε μια ακριβή απογοήτευση μπορεί να κρύβεται σε λίγα… νανόμετρα.

Τι άλλο μπορεί να βοηθήσει στον πόνο στο γόνατο

Η θεραπεία με κόκκινο φως μπορεί να αποτελεί ένα χρήσιμο «όπλο» απέναντι στον πόνο, όμως οι ειδικοί συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: δεν αποτελεί θεραπεία από μόνη της.

Οι μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες στον κόσμο, όπως η American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας και του χρόνιου πόνου στο γόνατο πρέπει να βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν η άσκηση, η απώλεια βάρους όπου χρειάζεται, η φυσικοθεραπεία και η εκπαίδευση του ασθενούς.

Η άσκηση παραμένει το ισχυρότερο «φάρμακο»

Αν και πολλοί ασθενείς φοβούνται ότι η κίνηση θα επιδεινώσει τον πόνο, οι επιστήμονες επισημαίνουν το αντίθετο. Η τακτική άσκηση χαμηλής επιβάρυνσης βοηθά στη διατήρηση της κινητικότητας της άρθρωσης, ενδυναμώνει τους μυς που στηρίζουν το γόνατο και μπορεί να μειώσει σημαντικά τον πόνο σε βάθος χρόνου. Το περπάτημα, η ποδηλασία, το κολύμπι και οι ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης συγκαταλέγονται στις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερα για τα άτομα με οστεοαρθρίτιδα, οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες θεωρούν την άσκηση μία από τις ελάχιστες παρεμβάσεις με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Η απώλεια βάρους μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου

Ακόμη και μια μικρή μείωση του σωματικού βάρους μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Κάθε επιπλέον κιλό αυξάνει πολλαπλάσια τα μηχανικά φορτία που δέχεται το γόνατο σε κάθε βήμα. Για τον λόγο αυτό, η απώλεια βάρους αποτελεί βασική σύσταση των διεθνών οδηγιών για τους υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα.

Παράλληλα, η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και ελαιόλαδο φαίνεται ότι συμβάλλει στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής και στη συνολική υγεία του μυοσκελετικού συστήματος.

Πότε χρειάζεται γιατρός

Δεν είναι κάθε πόνος στο γόνατο αποτέλεσμα κόπωσης ή ηλικίας. Οι ειδικοί συνιστούν άμεση ιατρική αξιολόγηση όταν:

ο πόνος εμφανίζεται μετά από σοβαρό τραυματισμό,

υπάρχει έντονο πρήξιμο ή παραμόρφωση,

το γόνατο «κλειδώνει» ή δεν μπορεί να στηρίξει το βάρος του σώματος,

εμφανίζεται πυρετός ή έντονη ερυθρότητα,

ο πόνος επιμένει για εβδομάδες παρά τη συντηρητική αντιμετώπιση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί απεικονιστικός έλεγχος, φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή ακόμη και χειρουργική αντιμετώπιση, ανάλογα με την αιτία.

Και τι λένε τελικά οι επιστήμονες για το κόκκινο φως;

Η φωτοβιοδιέγερση δεν είναι πλέον μια «πειραματική» ιδέα. Τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών, ενώ αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες τη συμπεριλαμβάνουν ως συμπληρωματική θεραπευτική επιλογή για συγκεκριμένους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη σωστή επιλογή συσκευής, μήκους κύματος, δόσης και διάρκειας θεραπείας. Με άλλα λόγια, η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν είναι πανάκεια.