Ο καρκίνος του μαστού δεν ξεκινά πάντα με την εμφάνιση ενός ψηλαφητού ογκιδίου. Συχνά, ορισμένα από τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια εμφανίζονται στο δέρμα, με τη μορφή αλλαγών που μπορεί αρχικά να μοιάζουν αθώες.

Έρευνες δείχνουν ότι έως και το 10% των ασθενών με καρκίνο του μαστού διαγνώστηκαν αρχικά έπειτα από την εμφάνιση δερματικών αλλοιώσεων. Όπως επισημαίνουν στο ABC News ογκολόγοι, με ειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, τα συμπτώματα συνήθως επηρεάζουν τον έναν μαστό και μπορεί να περιλαμβάνουν:

Αλλαγές στο χρώμα του δέρματος.

Επίμονο εξάνθημα που δεν υποχωρεί.

Πρήξιμο και οίδημα.

Αίσθημα θερμότητας στην περιοχή.

Μικρές πτυχώσεις, που θυμίζουν τη φλούδα πορτοκαλιού.

Θηλή που στρέφεται προς τα μέσα.

Οι αλλαγές αυτές μπορεί να οφείλονται σε πολλές διαφορετικές αιτίες και δεν υποδηλώνουν απαραίτητα την παρουσία καρκίνου. Ωστόσο, οποιαδήποτε νέα ή επίμονη μεταβολή που δεν παρουσιάζει βελτίωση θα πρέπει να αξιολογείται από γιατρό.

Η ιδιαίτερη περίπτωση του φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού

Μία μορφή της νόσου στην οποία τα δερματικά συμπτώματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα εμφανή είναι ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού. Πρόκειται για έναν σπάνιο αλλά επιθετικό τύπο καρκίνου, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 1% έως 5% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού.

Ο συγκεκριμένος τύπος έχει την τάση να αναπτύσσεται και να εξαπλώνεται ταχύτερα από τις συνηθέστερες μορφές της νόσου. Επιπλέον, διαγιγνώσκεται συχνότερα σε μαύρες γυναίκες και σε γυναίκες νεότερης ηλικίας.

Επειδή ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού συνήθως δεν σχηματίζει κάποιο διακριτό ογκίδιο, ενδέχεται να μην είναι ορατός στη μαστογραφία. Παράλληλα, τα συμπτώματά του μπορεί να εκληφθούν λανθασμένα ως λοίμωξη του μαστού ή ως εξάνθημα που μοιάζει με έκζεμα.

Το σημαντικό μήνυμα των ειδικών

Η έγκαιρη αναφορά οποιασδήποτε αλλαγής στο δέρμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ογκολόγοι τονίζουν ότι οι ασθενείς δεν θα πρέπει να διστάζουν να απευθύνονται στον γιατρό τους όταν εμφανίζεται ένα καινούργιο εξάνθημα ή μια ασυνήθιστη δερματική μεταβολή. Ακόμη και αλλαγές που αρχικά φαίνονται ασήμαντες αξίζουν ιατρική αξιολόγηση όταν επιμένουν ή δεν υποχωρούν.