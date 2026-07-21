Σύγκρουση του επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου της γραμμής Σούδας-Πειραιά ΕΛΥΡΟΣ, με το φορτηγό πλοίο Ro Ro Cargo Iosif K. συνέβη, σύμφωνα με το λιμενικό, στο λιμάνι της Σούδας σήμερα το πρωί.

Οι ζημιές από το θαλάσσιο ατύχημα εντός του Λιμένα αφορούν μόνο σε υλικές, κυρίως στο φορτηγό πλοίο και όλα έγιναν κατά τον απόπλου του πλοίου της γραμμής για το ημερήσιο προγραμματισμένο δρομολόγιο του στις 10.00 Εκείνη ακριβώς την ώρα το φορτηγό πλοίο βρισκόταν στη διαδικασία ώστε να πλησιάσει και να δέσει στην προβλήτα.

Η λιμενική αρχή ανέλαβε τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος. ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους των πλοίων μέχρι την έκθεση αξιοπλόου από επιθεώρηση του νηογνώμονα.

Αυτή την ώρα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, έγινε άρση της απαγόρευσης απόπλου για το ΕΛΥΡΟΣ και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ώστε να αποπλεύσει για το δρομολόγιό του προς το λιμάνι του Πειραιά.