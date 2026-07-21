Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Αττάλεια, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας, εγκλωβίζοντας δύο ανθρώπους. Προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες, αναγκάστηκαν να βγουν από το παράθυρο και να κρατηθούν από τα κάγκελα, περιμένοντας την επέμβαση των διασωστικών συνεργείων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, σε διαμέρισμα που βρίσκεται σε πενταώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ούτσγκεν, στην περιοχή Μουράτπασα της Αττάλειας.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, τυλίγοντας ολόκληρο το σπίτι. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που έβγαιναν από τα παράθυρα έγιναν αμέσως αντιληπτοί από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν το 112 ζητώντας άμεση βοήθεια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

PENCEREDEN SARKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Antalya’da teras katındaki yangında mahsur kalan iki kişi, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri iki kişiyi kurtarırken, ev kullanılamaz hale geldihttps://t.co/nVBqCETGTd



Video: DHA pic.twitter.com/VBZXyATq9k — NTV (@ntv) July 21, 2026

Κρεμάστηκαν από τα κάγκελα μέχρι να φτάσει η βοήθεια

Οι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα, βλέποντας τη φωτιά να τους πλησιάζει και να καταλαμβάνει κάθε χώρο, βγήκαν από το παράθυρο για να σωθούν.

Κρατημένοι από τα μεταλλικά κάγκελα του παραθύρου, παρέμειναν αιωρούμενοι μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κλιμακοφόρο όχημα για να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους. Οι δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ειδικό καλάθι του οχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι φλόγες δυνάμωσαν ξαφνικά και τα τζάμια του διαμερίσματος εξερράγησαν, εκτοξεύοντας θραύσματα.