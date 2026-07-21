Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα καταγράφονται στην ελληνική αγορά, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,99 ευρώ ανά λίτρο. Την ίδια στιγμή, σε αρκετές νησιωτικές αλλά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας η τιμή έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Παπαγεωργίου περιέγραψε τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά, λέγοντας: «Σήμερα έχουμε μια επιπλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη διυλιστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε, θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για την βενζίνη αμόλυβδη σε όλη τη χώρα και στο 1,96, περίπου 1,97 το πετρέλαιο κίνησης».

Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε 14 νομούς

Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής επισήμανε ότι ήδη σε 14 νομούς της χώρας η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει περάσει το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται, όπως εξήγησε, κυρίως για νησιωτικές περιοχές αλλά και για πιο απομακρυσμένους ηπειρωτικούς νομούς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ, στη βενζίνη αμόλυβδη, δηλαδή, είναι πάνω από 2 ευρώ, στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο, νόμοι κυρίως νησιωτικοί και πιο απομακρυσμένοι ηπειρωτικοί και κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24».

Εκτίμηση ότι οι αυξημένες τιμές θα παραμείνουν

Ο Νίκος Παπαγεωργίου εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με το ενδεχόμενο να υποχωρήσουν σύντομα οι τιμές των καυσίμων, εκτιμώντας ότι η αγορά δεν πρόκειται να επιστρέψει άμεσα στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις τελευταίες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Φαίνεται ότι δεν θα ξανά επανέλθουμε σύντομα στην πρότερη κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν αν θυμάστε, Φεβρουάριος που ξεκίνησε ο πόλεμος. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει, θα φύγει από την καθημερινότητά μας και την ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, τον Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Δυστυχώς, φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια, αυτή η εχθροπραξία μεταξύ των δύο μερών εκεί».