Ένα έργο ορόσημο για τις εταιρικές συνεδριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε στη HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, με την Infinitum και την LG Electronics Hellas να υλοποιούν την αναβάθμιση του κεντρικού αμφιθεάτρου σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο επικοινωνίας και συνεργασίας.

Το έργο, που ανατέθηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, αναδεικνύει τη συνέργεια μεταξύ κορυφαίας τεχνολογίας και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα πολυδύναμο κέντρο υβριδικών συναντήσεων.

Η νέα εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από ένα υπερσύγχρονο LG LED Wall LSBE025, διαστάσεων 5,40m x 3,04m (16,42 τ.μ., 243,97″), το οποίο προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και υψηλή ευκρίνεια για παρουσιάσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και υβριδικές συναντήσεις, σε συνδυασμό με τα ηχητικά συστήματα AUDAC, Yamaha και SENNHEISER, εξασφαλίζοντας κρυστάλλινο ήχο σε κάθε σημείο του αμφιθεάτρου.

Για τη λειτουργία τηλεδιασκέψεων, το έργο πλαισιώνεται από προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης στόχευσης καμερών, οι οποίες εντοπίζουν και εστιάζουν αυτόματα στον εκάστοτε ομιλητή, προβάλλοντας την εικόνα του τόσο στους απομακρυσμένους συμμετέχοντες της τηλεδιάσκεψης όσο και στις οθόνες του χώρου. Η λύση περιλαμβάνει επίσης καθίσματα επί σκηνής με ενσωματωμένα μικρόφωνα, όπου η λήψη και προβολή του ομιλητή πραγματοποιείται μέσω ειδικά καθορισμένης κάμερας. Ο κεντρικός έλεγχος διενεργείται μέσω μίας διαισθητικής οθόνης αφής, προσφέροντας απλοποιημένη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των λειτουργιών.

Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αναβάθμισης, με το σύστημα να υποστηρίζει όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης (Teams, Zoom, Webex). Παράλληλα, η λειτουργικότητα BYOD επιτρέπει την άμεση σύνδεση προσωπικών συσκευών μέσω πολλαπλών επιλογών συνδεσιμότητας, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη συνεργασία.

Το αναβαθμισμένο αμφιθέατρο παρέχει στη HELLENiQ Petroleum τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, από διεθνή συνέδρια μέχρι υβριδικές συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της HELLENiQ ENERGY στην τεχνολογική καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εγκατάσταση αποτελεί πρότυπο για αντίστοιχα έργα στον επιχειρηματικό χώρο, συνδυάζοντας την τεχνολογική υπεροχή με την ευκολία χρήσης και την προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες.

Με ιστορία άνω των τριών δεκαετιών, η Infinitum παρέχει προηγμένες, ασφαλείς και αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ως πιστοποιημένος Partner της LG, προσφέρει καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις αιχμής που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύουν την επιχειρησιακή υπεροχή.