Μάχη με τον χρόνο δίνουν σωστικά συνεργεία και κάτοικοι στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, αναζητώντας περίπου 100 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας μεγάλες απώλειες και εκτεταμένες ζημιές.

Η έλλειψη βαρέων μηχανημάτων δυσχεραίνει σημαντικά τις έρευνες, με τους κατοίκους στην πόλη Παρούν να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις σκάβοντας με φτυάρια και, σε πολλές περιπτώσεις, με τα γυμνά τους χέρια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε η τοπική διοίκηση της ορεινής και δυσπρόσιτης επαρχίας Νουριστάν, στα σύνορα με το Πακιστάν, οι νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες ανέρχονται σε 23. Παράλληλα, περίπου 100 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται από το βράδυ της Δευτέρας, με τις ομάδες διάσωσης να εκφράζουν ελάχιστες ελπίδες ότι θα εντοπιστούν ζωντανοί.

«Η πλημμύρα ήταν ξαφνική και το ύψος του νερού πολύ μεγάλο. Κανείς στην περιοχή δεν φανταζόταν ότι το νερό θα έφθανε σε τέτοιο ύψος. Οι διασώστες προσπαθούν να βρουν τα πτώματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αφγανικής Ερυθράς Ημισελήνου Τζούμα Χαν Ναγιέλ.

«Κάποιοι πίστευαν ότι μπορεί ακόμα να υπήρχαν επιζώντες σε κάποιο κτίριο αλλά όταν έφτασαν οι διασώστες δεν υπήρχει κανείς ζωντανός», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ομάδες και κινητές κλινικές μεταβαίνουν στο σημείο για να συνδράμουν τους περίπου 50 εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου που επιχειρούν από χθες.

Χτισμένη σε κοιλάδα στις όχθες ποταμού, η πόλη Παρούν, πρωτεύουσα της επαρχίας Νουριστάν, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής. Οι ορμητικοί χείμαρροι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, παρασύροντας καταστήματα και πλήττοντας κτίρια στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχω δει πολλές πλημμύρες στο Παρούν αλλά πότε κάτι τόσο επικίνδυνο. Τραυματίστηκα ενώ προσπαθούσα να πάω πιο ψηλά στο βουνό, έβρεχε, ήταν δύσκολο να σκαρφαλώσω και χτύπησα», δήλωσε στο AFP ο Φαρίντ Γκουλ Ζαχίρ, ένας 34χρονος φαρμακοποιός. «Όταν γύρισα, η πόλη είχε καταστραφεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχασε το φαρμακείο του, «τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής». «Όλοι φοβούνται, άνθρωποι τραυματίστηκαν, κανείς δεν έχει κοιμηθεί», συνέχισε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στην περιοχή έχουν σταλεί στρατιωτικές ενισχύσεις.

Διάφορες ΜΚΟ με παρουσία στο Αφγανιστάν συναντώνται σήμερα για να ετοιμάσουν μια αποστολή αξιολόγησης των ζημιών στο Νουριστάν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) Όλγκα Τσερέβκο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πρέπει να διανείμουμε επειγόντως επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Ερυθρά Ημισέληνος, καθώς και πόσιμο νερό.