Το σχέδιο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας στη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια εκδήλωσης για τo Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών. Επισημαίνοντας ότι το εν λόγω Πρόγραμμα θα ανέλθει στα 23 δισ. ευρώ για την περίοδο αυτή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, μελών της κυβέρνησης και βουλευτών, περιφερειαρχών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, Επιμελητηρίων, Οργανισμών και Φορέων.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ομιλίας του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Η διαδρομή των τελευταίων ετών αποτυπώνει τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί. Το 2019 οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις ήταν 5,6 δισ. ευρώ. Το 2025 ανήλθαν σε 14,6 δισ. ευρώ, ενώ το 2026 οι πόροι ανέρχονται στο ύψος- ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ. Αυτή η πρόοδος δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και της συστηματικής διεκδίκησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των κυβερνήσεών του, που δεν αρκούνται στις ανακοινώσεις στόχων αλλά στην υλοποίηση πολιτικών με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η χώρα μας μπορεί να σχεδιάζει με αυτοπεποίθηση, να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και, κυρίως, να επιστρέφει αυτούς τους πόρους σε στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Ανέρχεται σε 17,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Σε αυτά προστίθενται 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Συνολικά, κινητοποιούνται 23 δισ. ευρώ εθνικών πόρων. Δηλαδή περίπου διπλάσιοι πόροι από την περίοδο 2021-2025.

Οι πόροι αυτοί δεν είναι αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές. Είναι έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Το ΕΠΑ 2026-2030 σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει πραγματικές ανάγκες, να γεφυρώνει χρηματοδοτικά κενά και να υπηρετεί την εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Για εμάς η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν φτάνει σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, όπου κι αν ζει. Όταν τελικά το μέρισμα της ανάπτυξης το εισπράττει και το αισθάνεται η κοινωνία. Και στην κατεύθυνση αυτή, μεταρρυθμίσαμε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΠΑ, με τον νόμο 5264/2025 και με ενιαίους κανόνες. Για ταχύτερες διαδικασίες, για καλύτερη αξιολόγηση των έργων, για συστηματικούς ελέγχους με διαφάνεια και λογοδοσία. Γιατί για εμάς, δεν αρκεί το πόσα έργα εντάσσονται. Μας ενδιαφέρει πόσα ολοκληρώνονται, πότε παραδίδονται και τι αλλάζουν στην πραγματική ζωή.

Θέλουμε στη διαδρομή μας για το 2030 να δημιουργηθούν πολύ περισσότερες από τις 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη δημιουργήθηκαν και να μειώσουμε ακόμα περισσότερο από το 8,1% την ανεργία. Θέλουμε να αυξήσουμε πολύ περισσότερο από το 83% τις επενδύσεις, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 4,3%. Να συνεχίσουμε την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, που ενισχύθηκε κατά 22%, έναντι 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνεχίσουμε την αύξηση των εξαγωγών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που πλέον κατευθύνονται περισσότερο σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την χώρα. Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις ψηφιακές συναλλαγές μέσω του gov.gr, που από 94 εκατομμύρια το 2020 αυξήθηκαν σε 2,7 δισεκατομμύρια το 2025. Θέλουμε την Ελλάδα ακόμα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική.

Το σχέδιο μας για το 2030 είναι καθαρό. Συνεχίζουμε την δουλειά για μια Ελλάδα με ακόμα πιο σύγχρονες υποδομές. Με ισχυρή δημόσια υγεία και καλύτερη παιδεία. Με ψηφιακό κράτος και πολύ λιγότερη γραφειοκρατία. Με ανταγωνιστική βιομηχανία, δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Με πραγματικές ευκαιρίες για τις νέες και τους νέους, ώστε να ζουν το παρόν και να δημιουργούν το μέλλον στην πατρίδα τους, για την πατρίδα τους. Όπου κάθε ευρώ δημόσιας επένδυσης παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα και δημιουργεί μεγαλύτερη υπεραξία για την κοινωνία στο σύνολό της και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Με την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, χτίζουμε την Ελλάδα του 2030: με σχέδιο, συνέπεια, τολμηρές μεταρρυθμίσεις, σκληρή δουλειά και συνεργασία. Για μια Ελλάδα που δεν εγκλωβίζεται στο χθες, αλλά κατακτά το αύριο. Για μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, προοπτική και εθνική υπερηφάνεια. Για την Ελλάδα που όλοι μας αξίζουμε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε εξειδίκευση του προγράμματος από την αρμόδια γενική γραμματέα Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνα Οικονόμου. Μετά το πέρας της παρουσίασης συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, με θέμα την περαιτέρω εξειδίκευση των στόχων του ΕΠΑ 2026-2030.