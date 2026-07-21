Ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Παναθηναϊκού με την έναρξη της προετοιμασίας, καθώς η αποκατάστασή του μετά τη μικροεπέμβαση στον δεξί αγκώνα εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.

Ο Γάλλος σέντερ υποβλήθηκε στις 9 Ιουλίου σε καθαρισμό στον δεξί αγκώνα, εξαιτίας ενοχλήσεων που προέκυψαν από την παρουσία του στους τελικούς της Stoiximan GBL. Η επέμβαση χαρακτηρίστηκε ρουτίνας και το απαιτούμενο διάστημα αποθεραπείας υπολογίζεται περίπου στις δύο εβδομάδες.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και τον έδειχναν με δεμένο χέρι στον γάμο του Ματ Στράζελ προκάλεσαν συζητήσεις, ωστόσο δεν υπήρξε λόγος ανησυχίας. Σε άλλες φωτογραφίες ο Λεσόρ εμφανιζόταν να κινεί κανονικά το χέρι του, επιβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή.

Από εδώ και πέρα, ο διεθνής άσος θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας, με στόχο να επιστρέψει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση. Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού προβλέπει την κανονική ένταξή του στις προπονήσεις από τις 25 Αυγούστου, όταν και ξεκινά η προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν.