Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτιά στην τελευταία δημοσκόπηση πριν από τη θερινή περίοδο, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο του 30%. Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ παγιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον βλέπει να μειώνεται αισθητά η διαφορά του από την τέταρτη Ελληνική Λύση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εταιρείας Interview για το Politic.gr, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8%, διατηρώντας προβάδισμα 11 μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξης Τσίπρα, η οποία καταγράφει 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,1%, απέχοντας 5,7 μονάδες από τη δεύτερη θέση, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,9%, περιορίζοντας τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ σε μόλις 1,2 μονάδα.

Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,3%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη γύρω από το όριο εισόδου στη Βουλή, καθώς το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,1%, η Φωνή Λογικής 3% και η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%.

Ακολουθούν οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%.

Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% δηλώνει ότι θα επέλεγε «άλλο κόμμα». Συνολικά, το 14% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στη δημοσκόπηση.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 5,9%

Ελπίδα: 5,3%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Φωνή Λογικής: 3,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

Δημοκράτες: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Νίκη: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,0%

Αναποφάσιστοι: 9,0%

Προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση

Στο ερώτημα για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας», συγκεντρώνοντας από 16,6%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,4%.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται επίσης πρώτος σε όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής που αξιολογήθηκαν στη δημοσκόπηση. Η υψηλότερη επίδοσή του καταγράφεται στην Άμυνα με 36%, ενώ στην εξωτερική πολιτική συγκεντρώνει 35%. Στην οικονομία λαμβάνει 33% και στην Υγεία 32%.

Αντίθετα, μικρότερο είναι το προβάδισμά του στην Παιδεία, όπου καταγράφει 27%, καθώς και στη Δικαιοσύνη με 26%, τομείς στους οποίους αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών που επιλέγουν την απάντηση «άλλον» ή «κανέναν».