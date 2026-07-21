Μια ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε στη Δραπετσώνα, όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στον κινηματογράφο «Μελίνα» για να παρακολουθήσει την ολοκλήρωση του τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το «παρών» στην προβολή της ταινίας «Απόδραση από τα Βούρλα», σε σκηνοθεσία Γιούρι Αβέρωφ και Στέλιου Κούλογλου, η οποία παρουσιάζει την πραγματική ιστορία της απόδρασης 27 πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές των Βούρλων στη Δραπετσώνα το 1955.

Η παρουσία του Μπαρτζώκα στην εκδήλωση είχε ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ανάμεσα στους κρατούμενους που κατάφεραν να αποδράσουν ήταν και ο πατέρας του. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη προβολή αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων».

Στην εκδήλωση βρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να έχει μια θερμή αγκαλιά μαζί της, σε μια ανθρώπινη στιγμή που ξεχώρισε.

Αυτή την περίοδο ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται σε περίοδο ξεκούρασης, πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική σεζόν τον Αύγουστο. Παράλληλα, όμως, παραμένει ενεργός στον σχεδιασμό της ομάδας και παρακολουθεί στενά τις μεταγραφικές κινήσεις και την ενίσχυση του ρόστερ.