Έντονη αντίδραση από την Ινδία προκάλεσε η πυραυλική επίθεση κοντά στην Οδησσό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων πολιτών της. Η ινδική διπλωματία κάλεσε Ρώσο διπλωμάτη για να εκφράσει τις «σοβαρές ανησυχίες» και την καταδίκη της για το περιστατικό.

Το «MV Golden Leo», φορτηγό που συνήθως μεταφέρει σιτηρά και ανήκει σε τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία, επλήγη την Κυριακή, εν μέσω επιδρομής της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους, κατήγγειλαν οι ουκρανικές αρχές, ενώ μόλις είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Οδησσού.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι σκοτώθηκαν τέσσερις υπήκοοι Ινδίας, μέλη του πληρώματός του, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σήμερα, το Νέο Δελχί εξέφρασε στον Ρώσο επιτετραμμένο Βλαντίμιρ Λαντάναφ «τις σοβαρές ανησυχίες του» και «καταδίκασε απερίφραστα» την επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδικού ΥΠΕΞ.

«Τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις ανθρώπινες απώλειες «αθώων πολιτών».

Σύμφωνα με το Κίεβο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε το φορτηγό πλοίο.

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού διεθνώς: πάνω από 320.000 υπήκοοί της ήταν ενεργοί το 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ινδού ομοσπονδιακού πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, κάλεσε τις εφοπλιστικές εταιρείες της χώρας να μην στέλνουν ινδικά πλοία ή ινδικά πληρώματα στα Στενά του Ορμούζ, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.