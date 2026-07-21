Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Delirium», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λειμώνας, ο συγγραφέας Μιχάλης Λιανός μάς φέρνει αντιμέτωπους με ένα συγκλονιστικό και σκοτεινό ψυχογράφημα.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται μια γυναίκα αποκλεισμένη, η οποία μέσα από έναν έντονο μονόλογο δικάζει με μένος την ίδια της την ύπαρξη, ενώ παράλληλα σχολιάζει τους γύρω της με σπάνια καυστικότητα και οξύνοια. Η καθοδική της πορεία ξεκινά πριν ακόμα γεννηθεί, σημαδεμένη από τις εξαρτήσεις της μητέρας της, την κακοποίηση από τον πατέρα της και την ψυχική βύθιση του αδελφού της. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η ηρωίδα δίνει μια λυσσώδη μάχη όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και για την επιτυχία, την ευτυχία, την ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί.

Μόνη, ασταθής και καταδικασμένη από το ίδιο το παρελθόν που την έφερε στη ζωή, παραληρεί μπροστά σε ένα φανταστικό κοινό, φτυαρίζοντας με πάθος αλήθειες, ερείπια και ημιθανείς προσδοκίες. Με αφορμή αυτό το βαθύ, υπαρξιακό έργο για το τραύμα, την απομόνωση και τις διαψεύσεις της ζωής, ο Μιχάλης Λιανός μίλησε στο Newsbeast.

– Τι σημαίνει για εσάς ο τίτλος «Delirium» και γιατί επιλέξατε αυτή τη λέξη;

Ο λατινικός όρος για το παραλήρημα χρησιμοποιείται διεθνώς στην Ιατρική. Υπογραμμίζω έτσι το βάθος του παραληρηματικού λόγου που αναπτύσσει η ηρωίδα μου. Ο τίτλος διευκρινίζει δηλαδή από την αρχή στον αναγνώστη και στον θεατή ότι εδώ δεν πρόκειται να κατανοήσει κάτι, αλλά να αισθανθεί. Δηλώνει την απαίτηση να βυθισθεί όποιος βρίσκεται απέναντι σ’ αυτή τη γυναίκα στα συναισθήματά του, συντονίζοντας τις αισθήσεις του μαζί της. Απευθύνομαι στο ύστατο καταφύγιο της πρόσβασης στην ανθρώπινη κατάσταση, και στον εαυτό μας, όπου η εμπειρία, ο ορθός λόγος και το συναίσθημα συμπλέκονται σε μια δύναμη που μας παραδίδει στον άλλο. Ο έρωτας, ο πόνος, όπως και η τέχνη, ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Όταν κανείς χορεύει (σωστά) ζεϊμπέκικο βρίσκεται σε μια άλλη εκδοχή του εαυτού του. Δέχεται και εκφράζει συναισθήματα πόνου που κανονικά δεν έχει. Όπως το έθεσε ο Σαββόπουλος, πρόκειται για μια «βαθιά εικόνα που η έκσταση εκεί, ακόμα λειτουργεί». Ακριβώς αυτή την έκσταση από τη συνήθη ζωή μας επιχειρεί η τέχνη, την υπέρβαση των ορίων στη σχέση μας με τους άλλους και τον κόσμο.

– Ποιο ήταν το αρχικό έναυσμα ή η έμπνευση για να γράψετε αυτόν τον μονόλογο;

Η κατάρρευση ενός ανθρώπου στην εποχή μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι, σε συνεχή μάχη για να σταθεροποιήσουμε τις αβεβαιότητες της ζωής μας. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σχεδόν όλοι αισθάνονται διαρκώς αδικημένοι, ή τουλάχιστον υποτιμημένοι από τους άλλους. Στο κείμενό μου, η κατάρρευση αποκτά πλήρη επίγνωση. Η ηρωίδα μου έχει ξεφύγει από αυτόν τον χλιαρό κύκλο όπου όλοι επιζητούν αναγνώριση. Επιτίθεται στην πραγματικότητα με νύχια και με δόντια, αποκαλύπτοντας τη μικρότητα και την υποκρισία μας. Αλλά όχι τυφλά. Με διορατικότητα, ρίχνοντας φως στις σκοτεινές γωνίες της ύπαρξής μας. Σε ό,τι δε θέλουμε να ξέρουμε.

– Γιατί επιλέξατε μια γυναίκα ως κεντρικό πρόσωπο που «αρνείται να σωπάσει»;

Γιατί ο γυναικείος λόγος είναι συχνά υπόρρητος, και αποτελεί πρόκληση για κάθε άντρα να εμβαθύνει στην κατανόησή του. Αφουγκράζομαι τα συναισθήματα και τις σκέψεις της ηρωίδας μου και μάχομαι για να τους δώσω τη φωνή που τους αρμόζει. Μπορεί να υπάρξει πάθος, αλλά όχι αγάπη, όταν δεν παραχωρεί κανείς τον δικό του χώρο στον άλλο. Ένα συντετριμμένο ον έχει ανάγκη από αγάπη. Γι’ αυτό και οι συνηθισμένες συμβάσεις, από την απλή ευγένεια ως την έντονη ερωτική επιθυμία αηδιάζουν αυτή τη γυναίκα. Αποδεικνύουν στα μάτια της ότι οι άλλοι είναι ανίκανοι να της δοθούν.

Είναι μια γυναίκα που παρά την πτώση της στο κοινωνικό υπόγειο, βάζει τον πήχυ της ανθρώπινης υπόστασης πολύ ψηλά.

– Πώς η ιδιότητά σας ως Καθηγητή Εγκληματολογίας και Κοινωνιολογίας επηρέασε τη συγγραφή του «Delirium»;

Η στροφή μας προς την ατομικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες, μας ώθησε στην αναγνώριση των παρεκκλίσεων. Στις παραδοσιακές κοινωνίες ό,τι δεν είναι «κανονικό» εντάσσεται στη συλλογική ζωή με κάποιο τρόπο. Κρύβεται σιωπηλά και ένοχα, γίνεται αποδεκτό με επιφύλαξη, καταπιέζεται ή υποστηρίζεται, συνήθως με την αλληλεγγύη της οικογένειας. Με άλλα λόγια, κανονικοποιείται. Αντίθετα, στις δικές μας κοινωνίες οι άνθρωποι που βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση υποχρεώνονται συχνά να επιβιώσουν αυτόνομα. Αυτό φέρνει τις διαφορές στο κέντρο της ύπαρξής μας, με αποτέλεσμα να είμαστε υποχρεωμένοι να συζητούμε συνεχώς με τον εαυτό μας για τη θέση μας στον κόσμο. Η ηρωίδα του Delirium ενσαρκώνει την κοινωνική πίεση για κανονικότητα πάνω σε μια ύπαρξη καταδικασμένη από την αρχή της ζωής της. Και μας επιστρέφει αυτή την πίεση λέγοντας αλήθειες.

– Έχοντας ζήσει και διδάξει στη Γαλλία και στη Βρετανία, πώς επηρέασε η ευρωπαϊκή εμπειρία τη ματιά σας;

Πρώτα-πρώτα, όλοι οι μετανάστες θα σας το πουν, σε κάθε πολιτισμικό και γλωσσικό πλαίσιο έχετε έναν άλλο εαυτό. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα στο να παίρνετε απόσταση από τις σκέψεις σας. Κατόπιν, έγραψα το έργο πρώτα στα γαλλικά, όπου, για ιστορικούς λόγους, η αίσθηση της ατομικής επάρκειας είναι πιο κρίσιμη από ό,τι σε άλλες κοινωνίες. Μια άλλη διεθνής διάσταση είναι οι διακριτικές αναφορές σε μια σειρά λογοτεχνικών έργων (Céline, Eliot, Proust και άλλων) καθώς και στην αρχαία ελληνική σκέψη που επικαθορίζει όλον τον Δυτικό Πολιτισμό. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων με βοήθησε ιδιαίτερα να δημιουργήσω μια σύγχρονη ηρωίδα χωρίς πατρίδα, στοιχείο απαραίτητο για να παραμείνει το παραλήρημά της διαυγές και να μην εγκλειστεί σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Στόχος μου ήταν να υπενθυμίσω ότι η συντριβή δεν έχει πατρίδα.

– Ετοιμάζετε κάποιο νέο λογοτεχνικό ή κοινωνιολογικό έργο;

Προχωρώ κατά περιόδους μια μυθοπλαστική τοιχογραφία της Ελλάδας από τα μετεμφυλιακά χρόνια ως σήμερα. Είναι εξαντλητική και επίπονη καθώς απαιτεί την ανάσυρση στοιχείων που πρέπει να δοθούν από διαφορετικές προοπτικές. Παράλληλα, ασχολούμαι αυτό τον καιρό με μια έρευνα στον τομέα της συλλογικής βίας που είναι ένα από τα επιστημονικά μου αντικείμενα.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Μιχάλης Λιανός είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν στη Γαλλία και Επίτιμος Διευθυντής Ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, στη Βρετανία. Προηγουμένως δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ειδικεύεται στη σχέση δικαίου και κοινωνίας, τους πολιτειακούς θεσμούς, την εγκληματολογία και την πολιτική κοινωνιολογία. Έχει ασκήσει διάφορα άλλα επίσημα καθήκοντα στον ακαδημαϊκό χώρο. Είναι επίσης πρόεδρος της Fair Decision και ιδρυτικό μέλος της Anticor.

Πληροφορίες

Τίτλος βιβλίου: Delirium

Συγγραφέας: Μιχάλης Λιανός

Εκδόσεις: Λείμων

Τιμή: 10.00