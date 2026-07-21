Για τον καύσωνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την περίθαλψη στα νησιά και για το νέο εργασιακό καθεστώς των γιατρών μίλησε το πρωί της Τρίτης 21/7 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο υφυπουργός αναφερόμενος στον καύσωνα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε οδηγίες για τον καύσωνα. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες να μην βρίσκονται στον ήλιο, να αποφεύγουν από 11:00 μέχρι 17:00, ανοιχτόχρωμα ρούχα, πολλά υγρά, όχι αλκοόλ».

«Οποιαδήποτε ενόχληση ή συμπτώματα, μιλάμε με τον προσωπικό μας γιατρό και αυτός θα μας καθοδηγήσει αν χρειάζεται κάτι. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλουμε τον κόσμο», είπε ο ίδιος, επισημαίνοντας: «Έχουμε σε ετοιμότητα τις υγειονομικές μονάδες, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας».

Για την περίθαλψη στα νησιά και τους υγειονομικούς

«Έχουμε τριπλασιάσει και τις βάρδιες των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, και να εξηγήσω πώς έγινε αυτό, και τις μετακινήσεις στα νησιά. Τι έχουμε αλλάξει: όποιος μετακινείται πλέον, γιατρός, έχει ένα επίδομα που είναι 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού του, τον μήνα. Αυτό έχει οδηγήσει έτσι ώστε οι μετακινήσεις να είναι ανοιχτές γιατί τα προηγούμενα χρόνια, σε οποιαδήποτε μετακίνηση, υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση από το υγειονομικό προσωπικό», σημείωσε.

«Και το δεύτερο είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχουμε εξασφαλίσει τη διαμονή» δήλωσε.

«Έχουν δοθεί περισσότερα χρήματα με έμφαση στις δύσκολες περιοχές, δηλαδή στα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, έχει αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των γιατρών και αυτό φέρνει αποτελέσματα», τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογραμμίζοντας: «Έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχαμε ποτέ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη, υπάρχουν κενά που θα καλυφθούν, αλλά έχουμε μπει σε έναν δρόμο που ξέρουμε πού είμαστε σήμερα, πού θα είμαστε αύριο, πού θα είμαστε την επόμενη μέρα».