Ξεκίνησε η επιλογή των ενόρκων στη δίκη της 35χρονης Λίντσεϊ Κλάνσι από τη Μασαχουσέτη, η οποία κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα τρία παιδιά της και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2023.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, της πεντάχρονης Κόρα, του τρίχρονου Ντόσον και του οκτώ μηνών Κάλαν. Αν και δεν αρνείται ότι σκότωσε τα παιδιά της, έχει δηλώσει αθώα, υποστηρίζοντας ότι δεν έφερε ποινική ευθύνη για τις πράξεις της, καθώς έπασχε από επιλόχεια ψύχωση.

Οι εισαγγελικές αρχές σκοπεύουν να υποστηρίξουν ενώπιον του δικαστηρίου ότι οι δολοφονίες ήταν εσκεμμένες και είχαν σχεδιαστεί εκ των προτέρων, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για πράξεις μιας γυναίκας που είχε χάσει τον έλεγχο των ενεργειών της.

Όπως δήλωσε στη nypost ο πρώην εισαγγελέας Μαρκ Μπέντεροου, «όλη η υπόθεση αφορά την ψυχική της κατάσταση και το αν είχε επίγνωση του σωστού και του λάθους, καθώς και αν αντιλαμβανόταν ότι αυτό που έκανε θα οδηγούσε στον θάνατο των παιδιών της».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάθε ένορκος θα αναρωτηθεί γιατί μια γυναίκα που έδειχνε να ζει μια φυσιολογική και ευτυχισμένη ζωή προχώρησε στη δολοφονία των τριών παιδιών της.

Οι κατηγορίες για τη δολοφονία των τριών παιδιών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Κλάνσι χρησιμοποίησε ιμάντες γυμναστικής για να σκοτώσει τα τρία παιδιά της στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης στις 24 Ιανουαρίου 2023. Στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Ο συνήγορός της, Κέβιν Ρέντινγκτον, έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει από τους ενόρκους να την κηρύξουν αθώα λόγω παραφροσύνης, υποστηρίζοντας ότι έπασχε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση και ότι άκουγε μια φωνή που της έλεγε να διαπράξει τις αποτρόπαιες πράξεις.

Νομικοί εκτιμούν ότι καθοριστικό στοιχείο της υπεράσπισης θα αποτελέσουν οι καταθέσεις ιατρικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα εξηγήσουν στους ενόρκους τη σπάνια ψυχική διαταραχή που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, οδήγησε στην τραγωδία.

Η «μάχη των ειδικών» για την ψυχική της κατάσταση

Η ομάδα υπεράσπισης σκοπεύει να καλέσει ειδικούς επιστήμονες για να καταθέσουν σχετικά με την επιλόχεια ψύχωση, τη θεραπεία που λάμβανε η Κλάνσι και τα φάρμακα που της είχαν χορηγηθεί, επιχειρώντας να αποδείξουν ότι δεν είχε σώας τας φρένας όταν διέπραξε τα εγκλήματα και κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς αναμένεται να παρουσιάσουν δικούς τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες, υποστηρίζοντας ότι η Κλάνσι δεν βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο, αλλά είχε πλήρη διαύγεια ώστε να οργανώσει μεθοδικά την απομάκρυνση του συζύγου της από το σπίτι, προκειμένου να μείνει μόνη με τα παιδιά τους, τον 3χρονο Ντόσον, την 5χρονη Κόρα και τον οκτώ μηνών Κάλαν.

«Στην ουσία πρόκειται για μια μάχη μεταξύ ειδικών», δήλωσε επίσης στην New York Post η πρώην εισαγγελέας Μάργκαρετ ΜακΛιν.

Ο Μαρκ Μπέντεροου σημείωσε ακόμη ότι η σοβαρή επιλόχειος ψύχωση «είναι προφανώς υπαρκτή και μπορεί να οδηγήσει φαινομενικά φυσιολογικούς ανθρώπους να κάνουν εντελώς αφύσικα πράγματα».

Οι αγωγές κατά των γιατρών και η φαρμακευτική αγωγή

Η Λίντσεϊ Κλάνσι και ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, έχουν καταθέσει αγωγές κατά των γιατρών που την παρακολουθούσαν, υποστηρίζοντας ότι δεν διέγνωσαν την επιλόχεια ψύχωση και τη διπολική διαταραχή από την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, έπασχε.

Στις αγωγές αναφέρεται επίσης ότι οι γιατροί της χορηγούσαν διαδοχικά ισχυρά αντιψυχωσικά φάρμακα, καθώς και έναν συνδυασμό πολλών ψυχιατρικών σκευασμάτων.

Η Μάργκαρετ ΜακΛιν εκτίμησε ότι η στρατηγική της υπεράσπισης θα μπορούσε να δημιουργήσει εύλογες αμφιβολίες στους ενόρκους, οδηγώντας είτε σε αθώωση λόγω παραφροσύνης είτε σε καταδίκη για ηπιότερο αδίκημα, όπως η ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η απόπειρα αυτοκτονίας και η κατάσταση της υγείας της

Η Κλάνσι, πρώην νοσηλεύτρια στον τομέα μαιευτικής του Νοσοκομείου Mass General, επιχείρησε να αυτοκτονήσει κόβοντας τους καρπούς και τον λαιμό της και πέφτοντας από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου του σπιτιού της.

Σήμερα είναι παραπληγική και καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, γεγονός που, σύμφωνα με τη ΜακΛιν, ενδέχεται να προκαλέσει τη συμπάθεια ορισμένων ενόρκων.

«Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι αναζήτησε βοήθεια. Θα καταθέσουν εξαιρετικοί ειδικοί για όσα περνούσε, ενώ είναι πλέον καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα νιώσουν συμπόνια για εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπέντεροου υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «θα χρειαστεί μεγάλη ανθρωπιά και συμπόνια από τους ενόρκους ώστε να ξεπεράσουν την ίδια την πράξη και να επικεντρωθούν πραγματικά στην ψυχική της κατάσταση».

Οι ειδικοί στην περιγεννητική ψυχική υγεία

Δύο υποστηρικτές της ψυχικής υγείας των γυναικών κατά την περιγεννητική περίοδο, οι οποίοι έχουν βιώσει και οι ίδιοι σοβαρές επιλόχειες ψυχικές διαταραχές, δήλωσαν ότι θεωρούν πιθανό η Κλάνσι να έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και ότι καλύτερη ενημέρωση και θεραπεία θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Η Τερέζα Τουόμι, πρώην δικηγόρος και νυν διαμεσολαβήτρια, δήλωσε ότι «η περιγραφή όσων συνέβησαν στην περίπτωσή της είναι σχεδόν χαρακτηριστικό παράδειγμα». Όπως πρόσθεσε, όταν μια γυναίκα που περιγράφεται από όλους ως εξαιρετική μητέρα προβαίνει ξαφνικά σε μια πράξη εντελώς ξένη προς τον χαρακτήρα και το παρελθόν της, η πρώτη της σκέψη είναι η ψύχωση.

Από την πλευρά της, η κοινωνική λειτουργός και ειδικός στην περιγεννητική ψυχική υγεία Πέιτζ Μπέλενμπαουμ δήλωσε ότι «πρόκειται για μια γυναίκα που δεν ήθελε τίποτα περισσότερο από το να γίνει καλά».

Όπως ανέφερε, «για σχεδόν δύο χρόνια προσπαθούσε πολύ σκληρά να βελτιωθεί, όμως όταν οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένους παρόχους θεραπείας, τότε μπορούν να συμβούν τέτοια λάθη».

Έως και 200 μάρτυρες στη δίκη

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι αναμένεται να διαρκέσει από έναν έως δύο μήνες και ενδέχεται να περιλαμβάνει καταθέσεις έως και 200 μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και του συζύγου της, Πάτρικ Κλάνσι.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν έχει ανακοινώσει ότι θα επιλεγούν συνολικά 18 ένορκοι, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών.

Οι επικρίσεις για τη φαρμακευτική αγωγή

Μεταξύ των μαρτύρων της υπεράσπισης θα είναι και ο κλινικός φαρμακολόγος και ιατροδικαστικός τοξικολόγος Δρ Ντέιβιντ Μπέντζαμιν, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις πιο θλιβερές» στις οποίες έχει εμπλακεί.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί οι γιατροί που παρακολουθούσαν ταυτόχρονα την Κλάνσι αναιρούσαν ο ένας τις αποφάσεις του άλλου, διακόπτοντας ορισμένα φάρμακα και αντικαθιστώντας τα με άλλα χωρίς μεταξύ τους συνεννόηση.

«Θα σε βγάλω από όλα αυτά τα φάρμακα και θα σε βάλω σε αυτά, και θα είσαι πολύ καλύτερα. Και ξέρετε τι συμβαίνει; Ο άνθρωπος απορρυθμίζεται και διαπράττει ένα έγκλημα ή βλάπτει κάποιον, επειδή ο δεύτερος γιατρός άφησε τον εγωισμό του να επηρεάσει την κρίση του και άλλαξε τη θεραπεία», ανέφερε.

Χαρακτήρισε, τέλος, τη στάση αυτή ως μια νοοτροπία ανταγωνισμού μεταξύ γιατρών, λέγοντας ότι «η κυρία Κλάνσι βρίσκεται στη μέση αυτής της κατάστασης».