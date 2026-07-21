«Όλα ξεκίνησαν το 2021 με έναν πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό ως προς το εθνικό σκέλος των δημοσίων πόρων για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις στην πατρίδα μας. Μιλάμε για 23 δισ. ευρώ και δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις αν δεν είχαμε μια πετυχημένη οικονομική διαχείριση. Η χώρα μας πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ και διαθέτει και πόρους για επενδύσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είναι ένα όπλο για την αναπτυξιακή μας πολιτική έως το 2030. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή να διαθέσουμε τόσους πόρους στο ΕΠΑ και να τους διαθέταμε για κοινωνική πολιτική. Το παιχνίδι της σύγκλισης θα παιχτεί στον τομέα των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών».

Όπως είπε στη συνέχεια, για τη σημασία που αποδίδουμε στην περιφερειακή διάσταση του προγράμματος ακούσαμε τις κεντρικές προτεραιότητες των περιφερειών και τονίστηκε η ανάγκη να «προικίσουμε» τις περιφέρειες με πόρους και το κάναμε. «Να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1.008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η συνεργασία αυτή θα μας επιβάλλει όλους να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο με εθνικές προτεραιότητες. Θεωρώ επιβεβλημένο αυτός ο συντονισμός για τον οποίο υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία πρέπει να συνεχίζεται για να υπηρετήσουμε όλοι την εθνική στρατηγική με ορίζοντα 5ετιας.

Αυτό που πετύχαμε μέσα από το επιτελικό κράτος είναι να αντιστρέψουμε την πρακτική των αποσπασματικών επιλογών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Έχω θέσει τον πήχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Ενόψει του προεκλογικού μας προγράμματος για τις εκλογές του 2027 πρέπει να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών.

Όλη αυτή η συζήτηση συνδέεται με τη σκληρή διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερες ταχύτητες και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει η ανάγκη να κινηθούμε με ταχύτητα αλλά και διαφάνεια», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Να χρησιμοποιήσουμε το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης για να κάνουμε ένα αναπτυξιακό άλμα, αποτέλεσμα επενδύσεων εναρμονισμένων με τις απαιτήσεις της εποχής: όχι μόνο δρόμοι αλλά και ψηφιακά δίκτυα, όχι μόνο σχολεία αλλά και διαχείριση νερών και υποδομές πολιτικής προστασίας», είπε ακόμη στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα 23 δισ. ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από εθνικούς πόρους

Νωρίτερα, σε τροχιά υλοποίησης τέθηκε επίσημα το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία του πρωθυπουργού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και αποτελεί το κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε το ΕΠΑ απόδειξη της προόδου της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τις επενδύσεις να αυξάνονται κατά 12,1% το α’ τρίμηνο του έτους και την ανεργία να υποχωρεί κοντά στο 8%.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε τη θεαματική αύξηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι από 5,6 δισ. ευρώ το 2019 ανέρχονται στο ύψος-ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ για το 2026. Παράλληλα, σημείωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου υποβάλλεται το τελευταίο αίτημα πληρωμής στο Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο να μην χαθεί κανένας πόρος.

Όπως ανέλυσε η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κατερίνα Οικονόμου, το ΕΠΑ διαρθρώνεται σε 37 συνολικά προγράμματα (20 τομεακά, 13 περιφερειακά και 4 ειδικά). Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε Περιφέρειες και Δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στάθηκε στη σημασία της ταχύτητας, της εδαφικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της «ακυρομανίας» στα έργα, διαβεβαιώνοντας ότι οι 13 Περιφέρειες αποτελούν σταθερούς συμμάχους στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.