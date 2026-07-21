Η Συκιά στη Μήλο αποτελεί ένα από τα πιο αναπάντεχα γεωλογικά φαινόμενα των Κυκλάδων, καθώς ανατρέπει πλήρως την κλασική εικόνα που έχουμε για τις ελληνικές ακτές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια εντυπωσιακή, ημι-ανοιχτή θαλάσσια σπηλιά που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση της οροφής της.

Στο εσωτερικό της κρύβεται μια μικροσκοπική, βοτσαλωτή αμμουδιά που βρέχεται από διάφανα, σμαραγδένια νερά και φωτίζεται απευθείας από τον κυκλαδίτικο ήλιο. Καθώς η πρόσβαση είναι εφικτή αποκλειστικά από τη θάλασσα, η είσοδος με σκάφος μέσα από το στενό πέτρινο πέρασμα προσφέρει μια σπάνια αίσθηση απομόνωσης, με τους επιβλητικούς ηφαιστειογενείς βράχους να περιβάλλουν προστατευτικά το τοπίο.

Πίσω από το ιδιαίτερο όνομα της σπηλιάς κρύβεται μια απλή αλλά γοητευτική ιστορία, άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό τοπίο του νησιού. Σύμφωνα με τους ντόπιους, το σπήλαιο οφείλει το όνομά του σε μια πραγματική συκιά που έχει ριζώσει και μεγαλώνει ακριβώς δίπλα στο μεγάλο άνοιγμα της οροφής. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τον περίγυρο του φυσικού αυτού φεγγίτη κοιτάζοντας προς τον ουρανό, θα διακρίνετε το δέντρο να κρέμεται πάνω από τους ηφαιστειογενείς βράχους, δίνοντας μια πράσινη πινελιά στο κατά τα άλλα άγριο, πέτρινο σκηνικό.

Χρήσιμα tips για την επίσκεψή σας

Η κατάλληλη ώρα για φωτογραφίες: Αν θέλετε να απαθανατίσετε την ομορφιά του μέρους και να βγάλετε τις πιο… ινσταγκραμικές φωτογραφίες, το ιδανικό διάστημα είναι μεταξύ 11:00 και 14:00. Εκείνες τις ώρες, ο ήλιος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του και οι ακτίνες του πέφτουν κάθετα από την ανοιχτή οροφή, κάνοντας τα νερά να μοιάζουν με φωτισμένη πισίνα.

Αν θέλετε να απαθανατίσετε την ομορφιά του μέρους και να βγάλετε τις πιο… ινσταγκραμικές φωτογραφίες, το ιδανικό διάστημα είναι μεταξύ 11:00 και 14:00. Εκείνες τις ώρες, ο ήλιος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του και οι ακτίνες του πέφτουν κάθετα από την ανοιχτή οροφή, κάνοντας τα νερά να μοιάζουν με φωτισμένη πισίνα. Η ιδιαιτερότητα της πρόσβασης: Τα μεγάλα τουριστικά καΐκια δεν χωρούν να περάσουν μέσα από το στενό άνοιγμα της σπηλιάς. Θα σας μεταφέρουν μέχρι την είσοδο και από εκεί θα μπείτε στο εσωτερικό είτε με μικρή φουσκωτή βάρκα (tender) είτε κολυμπώντας.

Τα μεγάλα τουριστικά καΐκια δεν χωρούν να περάσουν μέσα από το στενό άνοιγμα της σπηλιάς. Θα σας μεταφέρουν μέχρι την είσοδο και από εκεί θα μπείτε στο εσωτερικό είτε με μικρή φουσκωτή βάρκα (tender) είτε κολυμπώντας. Τι να έχετε μαζί σας: Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και δεν υπάρχει ίσκιος μετά το μεσημέρι. Χρειάζεστε οπωσδήποτε νερό, αντηλιακό και, αν σκοπεύετε να βγείτε στην ακτή, ανατομικά παπούτσια θαλάσσης για τα βότσαλα.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και δεν υπάρχει ίσκιος μετά το μεσημέρι. Χρειάζεστε οπωσδήποτε νερό, αντηλιακό και, αν σκοπεύετε να βγείτε στην ακτή, ανατομικά παπούτσια θαλάσσης για τα βότσαλα. Εξερεύνηση του βυθού: Μην παραλείψετε να πάρετε μαζί σας μάσκα και αναπνευστήρα. Η εξαιρετική διαύγεια του νερού και οι γεωλογικοί σχηματισμοί των βράχων στον βυθό, ακριβώς κάτω από το πέτρινο πέρασμα, προσφέρουν ένα μοναδικό υποθαλάσσιο θέαμα.

Πώς θα φτάσετε στη Συκιά:

Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά διά θαλάσσης, καθώς η προσέγγιση από την στεριά είναι πρακτικά αδύνατη λόγω του απόκρημνου αναγλύφου. Ανάλογα με το budget και τον τύπο του ταξιδιού σας, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να την επισκεφθείτε:

Οργανωμένη καθημερινή κρουαζιέρα: Είναι η πιο δημοφιλής και οικονομική επιλογή. Τα τουριστικά σκάφη αναχωρούν το πρωί από το λιμάνι του Αδάμαντα ή από την παραλία του Κήπου στα νότια του νησιού. Η διαδρομή αυτή συνήθως περιλαμβάνει στάσεις και σε άλλα εμβληματικά σημεία της Μήλου, όπως το Κλέφτικο.

Είναι η πιο δημοφιλής και οικονομική επιλογή. Τα τουριστικά σκάφη αναχωρούν το πρωί από το λιμάνι του Αδάμαντα ή από την παραλία του Κήπου στα νότια του νησιού. Η διαδρομή αυτή συνήθως περιλαμβάνει στάσεις και σε άλλα εμβληματικά σημεία της Μήλου, όπως το Κλέφτικο. Ενοικίαση ιδιωτικού σκάφους: Αν αναζητάτε απόλυτη ελευθερία, μπορείτε να νοικιάσετε ένα μικρό ταχύπλοο (πολλά από αυτά δεν απαιτούν δίπλωμα) ή ένα σκάφος με καπετάνιο (skipper). Με αυτόν τον τρόπο, θα ρυθμίσετε εσείς τον χρόνο παραμονής σας στη σπηλιά και θα αποφύγετε τις ώρες αιχμής με τον πολύ κόσμο.

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